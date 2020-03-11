З точки зору економіки - Україну чекає важкий і неспоконый рік

Як повідомляє Politeka.net, економіст Анатолій Амелін розповів для Politeka on-line, що чекає українську економіку в майбутньому (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За словами експерта, Україна - це країна, яка залежить від експорту сольових активів. Графік цін на нафту перестав корелювати з графіком цін на інші активи, в тому числі і на сольові. Це означає штучність процесу зниження цін на нафту. На цьому тлі він пояснив, що буде з ціною на продукти харчування.

"А попит на продукти харчування не буде падати, цьому сприяє глобальне потепління, а під час кризи люди звикли відкладати запаси. Саме через це не буде зниження цін на продовольчі продукти. Єдиний момент: якщо в Україні буде засушлевий рік, то може впасти врожайність", - зазначив Амелін.

Також він прогнозує, що заробітчанам в цьому році доведеться дуже туго.

"У цьому році ми зіткнемося з обслуговуванням зовнішніх боргів, у нас скоротиться надходження від заробітчан, адже багато з них їдуть на 90 днів, потім повертаються. Багатьох з них можуть не пустити в другий раз. Багато з них повернуться в Україну не маючи роботи, тому буде сплеск безробіття", - розповів економіст.

До всього іншого, він додав, що на цьому тлі можуть початися громадські заворушення, які будуть використані для шантажу української влади.

"Зробимо висновки, як бачите можна очікувати в цьому році: безробіття; девальвацію, в слідстві зниження виручки за експорт; дефолт", - підбив підсумки Амелін, додавши, що Україні буде корисним домовитися з МВФ.

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