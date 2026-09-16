Гуманітарна допомога у Львівській області розширюється: обласна влада готова співфінансувати створення будинків підтриманого проживання та відділень стаціонарного догляду. Послуги призначені для людей похилого віку та повнолітніх людей з інвалідністю, які потребують постійної сторонньої допомоги.
Кошти на такі проєкти заклали в обласному бюджеті на 2026 рік, а фінансування громадам надаватимуть у формі співфінансування. Як повідомили у Львівській ОВА, субвенцію можна використати на реконструкцію, капітальний або поточний ремонт будівель і приміщень, а також прилеглих територій, де надаватимуть соціальні послуги.
«Підтримане проживання та стаціонарний догляд — це базові соціальні послуги, які мають бути доступними для людей, котрі потребують постійної допомоги. Для територіальних громад важливо розвивати такі послуги на своїй території та створювати належні умови для їх надання», — зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Тетяна Крут.
На що можна спрямувати кошти
Окрім ремонту й реконструкції, громади зможуть закупити матеріали, обладнання та інвентар для облаштування закладів. Окреме фінансування передбачене на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи. Це стосується і проєктів, реалізацію яких заплановано на наступні бюджетні періоди.
Які умови для громад
- рішення органу місцевого самоврядування про створення відділення чи будинку підтриманого проживання або стаціонарного догляду;
- приміщення або будівля комунальної власності, що потребують ремонту чи реконструкції;
- завірена копія договору на виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертний висновок;
- гарантійний лист про подання заявки в наступному бюджетному періоді.
Як подати заявку
Пропозиції від територіальних громад приймають з 14 до 29 вересня включно. Документи подають до департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА за адресою: Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, кабінет 411.
Прийом ведуть з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00, у п’ятницю — до 16:45. Пропозиції рекомендують подавати також в електронному вигляді. Контактна особа — Микола Немчук, заступник начальника управління — начальник відділу соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами. Телефон: (032) 255-41-68.
Співфінансуванням вважається власний внесок органу місцевого самоврядування: це може бути приміщення чи будівля, витрати на ремонт і утримання, а також кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації.
Раніше Politeka повідомляла, доплати для пенсіонерів в Львівській області: ПФУ назвав категорію, яка має право на надбавку.
Також Politeka повідомляла, робота для пенсіонерів у Львівській області: які вакансії без досвіду пропонують роботодавці.