Львівська ОВА готова співфінансувати створення будинків підтриманого проживання та відділень стаціонарного догляду для людей похилого віку й повнолітніх осіб з інвалідністю. Заявки від громад приймають до 29 вересня включно.

Гуманітарна допомога у Львівській області розширюється: обласна влада готова співфінансувати створення будинків підтриманого проживання та відділень стаціонарного догляду. Послуги призначені для людей похилого віку та повнолітніх людей з інвалідністю, які потребують постійної сторонньої допомоги.

Кошти на такі проєкти заклали в обласному бюджеті на 2026 рік, а фінансування громадам надаватимуть у формі співфінансування. Як повідомили у Львівській ОВА, субвенцію можна використати на реконструкцію, капітальний або поточний ремонт будівель і приміщень, а також прилеглих територій, де надаватимуть соціальні послуги.

«Підтримане проживання та стаціонарний догляд — це базові соціальні послуги, які мають бути доступними для людей, котрі потребують постійної допомоги. Для територіальних громад важливо розвивати такі послуги на своїй території та створювати належні умови для їх надання», — зазначила директорка департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА Тетяна Крут.

На що можна спрямувати кошти

Окрім ремонту й реконструкції, громади зможуть закупити матеріали, обладнання та інвентар для облаштування закладів. Окреме фінансування передбачене на виготовлення проєктно-кошторисної документації та проведення її експертизи. Це стосується і проєктів, реалізацію яких заплановано на наступні бюджетні періоди.

Які умови для громад

рішення органу місцевого самоврядування про створення відділення чи будинку підтриманого проживання або стаціонарного догляду;

приміщення або будівля комунальної власності, що потребують ремонту чи реконструкції;

завірена копія договору на виготовлення проєктно-кошторисної документації та експертний висновок;

гарантійний лист про подання заявки в наступному бюджетному періоді.

Як подати заявку

Пропозиції від територіальних громад приймають з 14 до 29 вересня включно. Документи подають до департаменту соціального захисту населення Львівської ОДА за адресою: Львів, вул. Митрополита Андрея, 10, кабінет 411.

Прийом ведуть з понеділка до четверга з 09:00 до 18:00, у п’ятницю — до 16:45. Пропозиції рекомендують подавати також в електронному вигляді. Контактна особа — Микола Немчук, заступник начальника управління — начальник відділу соціальних послуг, організації оздоровлення та співпраці з громадськими середовищами. Телефон: (032) 255-41-68.

Співфінансуванням вважається власний внесок органу місцевого самоврядування: це може бути приміщення чи будівля, витрати на ремонт і утримання, а також кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації.

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