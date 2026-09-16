На Закарпатті вісім місяців поспіль діяла програма підтримки внутрішньо переміщених осіб та родин із так званою подвійною вразливістю. Що отримували люди і куди звертатися по допомогу — у матеріалі Politeka.

У Закарпатській області продовжують розширювати підтримку переселенців: вісім місяців поспіль у регіоні діє програма допомоги ВПО та родинам із подвійною вразливістю.

Про підсумки такої роботи розповіло видання «Карпатський об'єктив» у матеріалі «Підтримка, що об'єднує». Йдеться про людей, які через війну змушені були залишити домівки й водночас опинились у складній життєвій ситуації: коли статус переселенця поєднується з інвалідністю члена родини, важкою хворобою, багатодітністю чи самотнім батьківством.

Окремо на Закарпатті дбають про ветеранів та їхні родини. За інформацією «Новини Закарпаття», упродовж міжсесійного періоду 11 захисників отримали нове житло за спільною з бізнесом програмою забезпечення житлом ветеранів і військовослужбовців.

У регіоні також запустили «Школу ветеранського підприємництва»: вона допомагає військовим після повернення до цивільного життя заснувати власну справу й створювати робочі місця. У медичній сфері продовжили програму безоплатного планового стентування — кількість таких операцій за звітний період зросла більш ніж удвічі.

Понад 682 млн грн із початку року Закарпаття спрямувало на потреби, пов'язані з війною; більша частина пішла на підтримку Сил оборони та безпеку. З 1 вересня в області гарячим харчуванням забезпечують учнів з 1-го до 11-го класу — щодня йдеться про понад 145 тисяч дітей.

Куди звертатися по допомогу

Для переселенців та родин, які потребують підтримки, на Закарпатті працюють центри соціальних служб у кожній громаді. Окрім того, в області розширюють соціальні послуги: планують об'єднати колишню Солотвинську обласну алергологічну лікарню та центр «Парасолька», щоб надавати тимчасовий перепочинок батькам дітей з інвалідністю, підтримане проживання, паліативну допомогу та спелеотерапію.

За консультацією щодо наявних програм можна звернутися до місцевих управлінь соціального захисту або на інформаційну лінію Закарпатської ОВА. Саме там підкажуть, які види підтримки доступні конкретній родині та які документи слід підготувати.

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