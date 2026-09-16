Дитячі виплати у Житомирській області суттєво розширилися з початку року — державну допомогу «єЯсла» на догляд за дитиною віком від 1 до 3 років уже призначили для 2244 працюючих батьків. Про це повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації.
За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області, на забезпечення цих виплат з початку року спрямували 30,5 мільйона гривень. Динаміка помітна: якщо станом на початок липня програмою скористалася 391 родина, то нині кількість отримувачів зросла більш ніж у п'ять разів.
«єЯсла» покликана підтримати батьків, які вирішують вийти на роботу до досягнення дитиною трьох років. Допомога частково компенсує витрати на догляд за малюком — оплату послуг няні чи приватного або комунального дитячого садка.
Хто може отримати допомогу «єЯсла»
Оформити виплату може один із батьків або опікун, який відповідає одразу трьом умовам:
- виховує дитину віком від 1 до 3 років;
- вийшов на роботу на умовах повного або неповного робочого часу або провадить підприємницьку діяльність (ФОП);
- користується послугами догляду за дитиною — няні, приватного чи комунального дитячого садка.
Як оформити виплату
Звернутися за призначенням допомоги можна кількома способами. Онлайн — через портал електронних послуг Пенсійного фонду України або мобільний застосунок «Пенсійний фонд», а за наявності технічної можливості — через портал «Дія». Офлайн заяви приймають у будь-якому сервісному центрі Головного управління ПФУ в Житомирській області та в Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) громади.
Які документи потрібні
Для оформлення знадобляться:
- заява та документ, що посвідчує особу;
- свідоцтво про народження дитини;
- документ, що підтверджує вихід на роботу або провадження підприємницької діяльності;
- реквізити банківського рахунку у форматі IBAN для зарахування коштів.
Програма «єЯсла» діє в межах Стратегії демографічного розвитку України. Паралельно з 1 січня 2026 року держава збільшила фінансову допомогу при народженні дитини: раніше вона становила 41 280 гривень і виплачувалася протягом 36 місяців по 860 гривень. З лютого Кабінет міністрів також спростив механізм виплат — заяву тепер можна подати через ЦНАП, а гроші витратити на ширший перелік товарів.
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