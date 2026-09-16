Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області надається за програмою УВКБ ООН, яка з квітня 2026 року працює за новим підходом виплат за пріоритетами. Розмір підтримки залежить від категорії — від 2 000 до 12 300 гривень.

Грошова допомога для ВПО в Чернігівській області доступна через програму УВКБ ООН — з квітня 2026 року організація перейшла від багатоцільової грошової допомоги (MPCA) до нового підходу «Грошова допомога за пріоритетами» (ГДП).

Як повідомляє УВКБ ООН, підтримку й надалі отримують вразливі внутрішньо переміщені особи, люди, які повернулися, та інші вразливі категорії населення для покриття базових потреб. Тепер розмір виплати залежить від категорії отримувача, рівня вразливості та місця проживання.

Які суми призначають за новими пріоритетами

Найбільша виплата — 12 300 гривень на особу — передбачена для евакуйованих та постраждалих від обстрілів. Це одноразова сума строком на 3 місяці. Евакуйованим потрібно зареєструватися протягом 45 днів після того, як вони залишили домівку через воєнні ризики.

У прифронтових районах, у межах 0–50 км від лінії фронту або українсько-російського кордону, призначають 10 800 гривень на особу строком на 6 місяців. Усю суму можна отримати одним платежем, проте наразі цей напрям не є пріоритетним у програмі.

Для найбільш вразливих ВПО, які перебувають у переміщенні понад 6 місяців і мають право на державну допомогу на проживання, але не можуть її отримати, виплачують 2 000 гривень на місяць на дорослого та 3 000 гривень на місяць на дитину або особу з інвалідністю.

Окремий розмір — для тих, хто повернувся до місця постійного проживання протягом останніх 12 місяців: 3 600 гривень на місяць протягом 3 місяців, тобто загалом 10 800 гривень одним платежем.

Як оформити виплату та які документи потрібні

Центри реєстрації працюють у 16 областях України, зокрема в Чернігівській. ВПО, які відповідають критеріям, проходять співбесіду з партнерами УВКБ ООН, а зайняти чергу можна онлайн — інформацію про запис публікують на сайті r2p.org.ua.

Для реєстрації потрібні податковий номер, паспорт або інший документ, що посвідчує особу, довідка ВПО (за наявності), IBAN гривневого рахунку головного заявника, свідоцтва про народження дітей, а також — за потреби — документи про опікунство та медичний висновок.

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