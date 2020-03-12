На тлі економічної кризи в Україні і в світі наша держава опинилася на порозі серйозних випробувань

Перед новим Кабінетом міністрів на чолі з Денисом Шмигалем стоїть неймовірно складне завдання утримати державу на плаву і почати реформи, які допоможуть Україні піднятися. Тому новий прем'єр-міністр повинен зробити якесь диво.

Таку думку в ефірі Politeka-online висловив заступник генерального прокурора України 2015-2016 років Давид Сакварелідзе. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

«Він все повинен робити неординарно, не за українськими чиновницькими принципами, до яких звик наш істеблішмент», – підкреслив гість студії.

Сакварелідзе відзначив той факт, що в колі людей, з якими працював Шмигаль до приходу на посаду глави Кабміну, він характеризувався як порядна людина, що не може не радувати.

«Але я ще раз повторюю: він повинен бути здатний на здійснення економічного дива, яке ніхто не очікує від нього», – зазначив Сакварелідзе.

За його словами, він як громадянин України вболіває за будь-якого прем'єр-міністра, який це зможе зробити.

У свою чергу Ігор Лесєв вважає, що Денис Шмигаль викликає багато питань. Ведучий програми ««НеДобрий вечір» різко пройшовся по-новому топ-політику.

«А хто такий Шмигаль? Людина, яка кожен рік на новій роботі… Шмигаль – чиновник середньої ланки. Там помічник, тут радник, тут начальник відділу у Львівській ОДА. СНайбільша його посада – це директор Бурштинської ТЕС. І там теж тільки рік пропрацював. Чистої води перекотиполе», – зазначив він.

На його думку, це не той чоловік, який може формувати смисли на державному рівні.

«Шмигаль – це дрібно. Нам знову під виглядом елітної риби підсунули піскарика», - емоційно підсумував ведучий.

Нагадаємо, нового прем'єра Шмигаля рознесли в пух і прах, подробиці скандалу: "Воду у Крим".

Як повідомляла Politeka, новий прем'єр потрапив у скандал з Кримом: «приведе до гуманітарної катастрофи».

Також Politeka писала, що Зеленський підсунув українцям нового прем'єра, хто замінив Гончарука: "Зарплата більше 2 млн".