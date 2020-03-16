Економічний експерт Юрій Атаманюк заявив, що Верховна Рада повинна прийняти низку рішень, щоб економічно підтримати українців і бізнес

Про це він розповів в ефірі Politeka-on-line (Щоб подивитися відео, доскролльте, до кінця сторінки). За словами Атаманюка, обмежувальні заходи у вигляді закриття кафе, магазинів і торгових центрів будуть мати економічні наслідки.

«Медики розуміють, що це робити потрібно. Але держава повинна взяти на себе відповідальність і розповісти, що буде з 50 тисячами працівників сфери громадського харчування Києва, що буде з 50 тисячами працівників сфери торгівлі. І не лише Києва. Люди живуть від зарплати до зарплати. Наші заробітчани, які зараз повертаються. Це люди, які там працювали, вони повертаються додому з якимись грошима, але тут для них роботи немає», - зазначив експерт.

За його словами, сьогодні влада повинна відповідати на ці виклики. У надзвичайних ситуаціях влада повинна бути готова до надзвичайних заходів.

«Насамперед, треба зберігати спокій. Лідер держави повинен сказати, що у нас точно вистачає, і буде вистачати в будь-який час продуктів першої необхідності. Як ми знаємо, 80% молочної продукції, м'яса та круп виробляється на території України. І нам не загрожують голодні бунти. Друге – розповісти про економічну ситуацію. У нас достатньо золотовалютних резервів у країні, у нас висока банківська ліквідність (це вільні гроші, які можуть вливатися в бізнес). Народу потрібно все говорити і пояснювати», - розповідає Атаманюк.

Експерт вважає, що в цій ситуації потрібно робити неординарні кроки. Крім цього, потрібно наслідувати приклад цивілізованих країн. Мова йде про зниження податкового тягаря для тих, хто буде змушений зупинити роботу бізнесу, а також - оплачувані лікарняні для тих, хто тимчасово не може працювати. Атаманюк впевнений, що парламент повинен знизити податки і забезпечити підтримку українців, які вимушено залишилися без роботи, на час пандемії.

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