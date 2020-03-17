Економіка України може серйозно постраждати через епідемію коронавірусу, але вибору, щоб її врятувати у влади немає



Про це в інтерв'ю Politeka Online розповів економіст і радник президента Олег Устенко. (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

За його словами, удару коронавірусу не витримає будь-яка економіка.

"Тому прийнято рішення, що вся економіка буде підтягуватися до інтересів громадян. Інтереси громадян і країни в цілому, вижити під час кризи", - зазначив експерт.

За його словами, "якщо десь вирує шторм, то ми повинні поставити хвилерізи".

"Ми не ставимо правила гри, а приймаємо ті, які задають в світі. Відбувся перегляд, які економічні політики будуть задіяні для того, щоб вижити. Я, як економіст, наполягав на тому, що нам потрібно дотримуватися бюджетної дисципліни", - стверджує він.

Також радник президента підкреслив, що для додаткових витрат Україні знадобиться 3 мільярди.

"Перше джерело - це запозичення на внутрішньому ринку, але там є умови. Також можна переформатувати видаткову частину бюджету. Частина проектів доведеться поставити на паузу і перекинути все на охорону здоров'я.", - зазначив він.

Якщо Україна не отримає додаткових коштів, то й не зможе "сісти на карантин", упевнений економіст.

"Основне, що хочуть вирішити - це життя та здоров'я громадян. Тому питання державного бюджету вторинні, а на першому місці - громадяни країни. При найгіршому розкладі, потрібно буде йти на збільшення державного боргу. Дефіцит бюджету розшириться, значить потрібно буде десь шукати", - зазначив він.

Також, Устенко назвав єдиний вірний шлях на найближчий час.



"Або ми рятуємо фінанси. Але кому вони потрібні, якщо немає людей? Тому, все концентрується навколо людей", - заключив він.



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