Італія, яка опинилася в епіцентрі коронавіруса в Європі, і за зведеннями з якої з завмиранням серця слідкує весь світ, вчиться жити в новій реальності

Як насправді йдуть справи в цій країні, в ефірі Politeka Online розповів журналіст-міжнародник Вадим Литвин, котрий живе в Лаціо, провінція Латина. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

За його словами, в його місті обстановка спокійна, не спостерігається якоїсь паніки, і люди не розмітають масово продукти в магазинах. На полицях супермаркетів вистачає абсолютно всього.

На час тотального карантину італійці сидять по домівках. Перш ніж відправиться на вулицю, вони зобов'язані заповнити модуль, вказавши свої дані, адресу, місце роботи, а також одну з чотирьох причин, за якими дозволено залишати будинок.

«Або їдете купувати продукти, або ви прямуєте на роботу, або їдете за медичними показаннями, або ж вам терміново треба когось рятувати чи везти в лікарню в якості супроводжуючого», – перерахував Литвин.

Якщо людина їде на роботу поїздом, на вокзалі вона здає модуль поліцейським. Ті вкладають його в спеціальну папку і можуть зателефонувати за вказаними номерами, уточнити, з'явився чоловік на місці чи ні. Якщо раптом обман розкриється, виписується штраф. До недавнього його розмір становив 206 євро, але буквально кілька днів тому суми підняли до 2000 євро.

Італійцям, які вигулюють собак або вийшли на пробіжку, «безмодульный» маршрут обмежили тільки територією навколо будинку.

Що стосується громадського транспорту, то в країні істотно скоротили кількість потягів та автобусів, а також закрили метро, тому тим, хто добирається на роботу, доводиться витрачати на дорогу багато часу і сил.

На вулицях всі в масках.

«А ось в аптеках немає ні масок, ні рукавичок, ні дезінфікуючих засобів», – розповів журналіст. Він зазначив, що ціни на маски аптеки не піднімали, а ось спекулянти намагалися заробити на цій темі.

Уряд Італії подбав про працюючих громадян, а також про тих, хто був звільнений незадовго до карантину, введеного 23 лютого. У зв'язку з цим був виданий спеціальний декрет, що регламентує трудові відносини.

«Всі, хто були звільнені до 23 лютого, до введення карантину, стають на допомогу по безробіттю. Вони отримують близько 70% від зарплати. Всі, кого звільнили після 23 лютого, не є звільненими і тепер не можуть бути звільненими. Роботодавець у будь-якому разі на момент карантину буде зобов'язаний виплачувати 80% зарплати всім робітникам. Потім йому ці гроші повертає держава. І тільки по закінченні карантину він зможе звільнити тих, кого планував», – пояснив українець.

Крім того, всі кредити банків зупиняють на півтора року, тому що вважають, що Італія цілий рік буде виключена з заробітків.

Гість ефіру повідомив, що карантин в країні оголошено до 3 квітня, проте вже ходять чутки про те, що він буде продовжений до кінця травня.

Рекомендації італійських лікарів на час карантину стандартні: мити руки, переодягатися після приходу додому, поменше з'являтися на вулиці.

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