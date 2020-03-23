Озвучені українським урядом плани щодо підтримки вітчизняного бізнесу і громадян, які тимчасово втратили роботу, обернуться для України катастрофічними економічними наслідками

Таку думку в ефірі Politeka Online висловив співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгірьов. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Коментуючи слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, котрий заявив, що уряд домовляється з МВФ, кошти якого допоможуть істотно підтримати українську економіку, і прописує програму дій для підтримання українців, які втратили роботу, експерт назвав їх «популістськими гаслами».

Денис Шмигаль

«Звучать заклики про те, що потрібно вводити пільгові кредити за низькими обліковими ставками на рівні  п'яти-семи відсотків. Яким чином це можна зробити, якщо облікова ставка НБУ в два рази перевищує ті пропозиції, які звучать? Це нереально», – підкреслює гість ефіру.

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Друга ініціатива уряду – нарахування всім громадянам, які тимчасово опинилися без роботи, матеріальної підтримки в розмірі трьох-п'яти тисяч гривень – ще більш небезпечна. Це спричинить збільшення дефіциту бюджету на запропоновану суму, а мова йде про 200 мільярдів гривень, і приведе до катастрофи.

«Це девальвація національної валюти та інфляція на рівні 12%. Це мінімум. Ми зіткнемося з гіперінфляцією, яка раз і назавжди поховає і саму українську економіку, й українську державу», – підкреслює Снєгірьов.

За його словами, держава поставила українців у такі рамки, що зараз вони змушені розраховувати тільки на власні сили, а не на допомогу від уряду.

Раніше ми писали про те, що політолог Юрій Романенко не виключає: пандемія коронавіруса може стати для України часом, коли вона отримає шанс на розвиток.

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«Це шанс для України скинути баласт, що не давав злетіти. Настав час, коли можливо все. І потрібно позбавлятися від норм, людей і всього, що не дозволяє виплисти в цьому цунамі. Це банальні слова, але адже ми були навіть нездатні визнати банальні руїни і руїну, що навколо нас. Замки на піску в головах. І проблеми в головах. Очищення десятків мільйонів голів  відкриває шлях до справжніх змін. Тоді й катастрофи не станеться», – написав він у своєму блозі в соцмережі.

Нагадаємо, Холодов розповів, як держава може підтримати бізнес та українців на карантині.

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