Озвучені українським урядом плани щодо підтримки вітчизняного бізнесу і громадян, які тимчасово втратили роботу, обернуться для України катастрофічними економічними наслідками

Таку думку в ефірі Politeka Online висловив співголова громадської ініціативи «Права справа» Дмитро Снєгірьов. Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Коментуючи слова прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, котрий заявив, що уряд домовляється з МВФ, кошти якого допоможуть істотно підтримати українську економіку, і прописує програму дій для підтримання українців, які втратили роботу, експерт назвав їх «популістськими гаслами».

«Звучать заклики про те, що потрібно вводити пільгові кредити за низькими обліковими ставками на рівні п'яти-семи відсотків. Яким чином це можна зробити, якщо облікова ставка НБУ в два рази перевищує ті пропозиції, які звучать? Це нереально», – підкреслює гість ефіру.

Друга ініціатива уряду – нарахування всім громадянам, які тимчасово опинилися без роботи, матеріальної підтримки в розмірі трьох-п'яти тисяч гривень – ще більш небезпечна. Це спричинить збільшення дефіциту бюджету на запропоновану суму, а мова йде про 200 мільярдів гривень, і приведе до катастрофи.

«Це девальвація національної валюти та інфляція на рівні 12%. Це мінімум. Ми зіткнемося з гіперінфляцією, яка раз і назавжди поховає і саму українську економіку, й українську державу», – підкреслює Снєгірьов.

За його словами, держава поставила українців у такі рамки, що зараз вони змушені розраховувати тільки на власні сили, а не на допомогу від уряду.

Раніше ми писали про те, що політолог Юрій Романенко не виключає: пандемія коронавіруса може стати для України часом, коли вона отримає шанс на розвиток.

«Це шанс для України скинути баласт, що не давав злетіти. Настав час, коли можливо все. І потрібно позбавлятися від норм, людей і всього, що не дозволяє виплисти в цьому цунамі. Це банальні слова, але адже ми були навіть нездатні визнати банальні руїни і руїну, що навколо нас. Замки на піску в головах. І проблеми в головах. Очищення десятків мільйонів голів відкриває шлях до справжніх змін. Тоді й катастрофи не станеться», – написав він у своєму блозі в соцмережі.

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