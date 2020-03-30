Економічна криза боляче вдарить по Україні, але є українці, які від неї лише виграють
Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив політолог Петро Охотін для Politeka on-line. Крім того, він розповів, що станеться з українською економікою під час прийдешньої кризи (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
На думку експерта, Україна абсолютно не готова до економічної кризи, в той час, як багато країн убезпечили себе на цей випадок.
"Зараз настає економічна криза не лише в Україні, але і у всьому світі. В першу чергу Україні доведеться забути про вільний ринок, який нам обіцяли нардепи, адже сильні економіки будуть займатися протекціонізмом свого, а не захистом чужого. Про це вже зараз говорять Трамп і Меркель. Тому якщо Україна буде дуже ліберальною країною, але перебуваючи в оточенні Туреччини і ЄС, де готувалися до кризи, то ми будемо бідніші, ніж в'єтнамці", - попередив експерт.
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Він також додав, що кризою в Україні можуть скористатися "зовнішні гравці", які мають в нашій країні свої політичні інтереси.
Незважаючи на такий прогноз для України експерт все ж знайшов свої плюси в економічній кризі.
"Думаю українці отримають ряд кредитів на оновлення підприємств, тому люди, які раніше не могли потрапити в бізнес, зможуть зайняти свою нішу. Також зміниться свідомість людей, вони більше не захочуть голосувати "за новенького"", - підсумував політолог.
Нагадаємо, Україна залишиться без грошей: подробиці суворого вердикту.
Як повідомляла Politeka, економічна криза вже на порозі, екстрене повідомлення від МВФ.
Також Politeka писала про те, що Україна і МВФ домовилися про нову допомоги: названі умови і сума.