Україна виявилася не готовою до того, що повинно нагрянути

Український парламент виявився не готовим до епідемії коронавіруса, яка спалахнула в нашій країні

Як повідомляє Politeka.net, таку думку в інтерв'ю Politeka оп-line висловив заслужений лікар України Борис Тодуров (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

За його словами, українських заробітчан необхідно повертати на Батьківщину і лікувати у власній країні. Але Верховна Рада допустила чергову помилку і впустила мільйони заражених українців без контроля і обсервації. Крім того, Україна втратила три місяці, хоча повинна була готувати інструменти для боротьби з коронавірусом.

"Пускати в країну українців з-за кордону, не перевіривши їх, було величезною помилкою. Країна не була технічно готовою встановити на кордоні таку кількість аналізаторів, тестів, щоб виявляти потенційно хворих українців. Було більше трьох місяців на підготовку, адже всі знали ще з січня про спалах епідемії коронавіруса", - зазначив експерт.

Він також додав, що відповідальність за помилку лежить не тільки на Міністерстві охорони здоров'я, а і на МВС, прикордонної та митної служби, поліції, СБУ.

"Несуть відповідальність усі служби, які відповідають за безпеку нашої країни. Вони повинні були об'єднатися, мав створюватися резервний фонд, який відкладав гроші на купівлю препаратів, діагностичні тести, апарати. Все це можна було зробити, адже вже в лютому стало зрозумілим, що це все буде у нас. Тоді перші заражені з'явилися в Естонії, Грузії та Білорусі", - зауважив лікар.

Він стверджує, що українські лікарі попереджали уряд України про те, що у нас теж спалахне коронавірус, але ніхто не хотів слухати.

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