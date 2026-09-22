Подорожчання проїзду з 22 вересня в Миколаївській області стосується приміських електричок: «Укрзалізниця» запроваджує шестизонову тарифну систему, за якої ціна квитка залежить від відстані. Найдешевший квиток коштуватиме 30 гривень, найдорожчий — 150.

Грошова допомога в Миколаївській області — тема, яку мешканці регіону активно обговорюють останніми днями. Тепер на них чекає чергова зміна: з 22 вересня дорожчає проїзд у приміських електричках.

«Укрзалізниця» запроваджує нову шестизонову тарифну систему.. Тепер вартість квитка залежатиме не від точної кількості кілометрів, а від тарифної зони, у яку потрапляє поїздка.

Скільки тепер коштує проїзд в електричці

«Укрзалізниця» встановила шість тарифних зон: до 50 км — 30 гривень, 51–90 км — 55 гривень, 91–130 км — 75 гривень, 131–170 км — 95 гривень, 171–250 км — 115 гривень, понад 250 км — 150 гривень.

Тобто за поїздку на 51 км і на 90 км пасажир заплатить однакову суму — 55 гривень. А для тих, хто їздить на максимальні відстані в межах своєї зони, подорожчання проїзду фактично не відчується: вартість залишиться на колишньому рівні.

Чому дорожчає проїзд

В «Укрзалізниці» пояснюють, що приміські перевезення залишаються збитковими. Серед причин називають зростання вартості електроенергії, пального та інших ресурсів, а також те, що частина місцевих адміністрацій не вчасно компенсує компанії перевезення пільговиків.

У компанії очікують, що нова модель допоможе частково скоротити збитки без суттєвого підвищення цін і зберегти чинні приміські маршрути та зупинки. Додаткові кошти обіцяють спрямувати на ремонт і модернізацію поїздів.

Нові тарифи запроваджують поступово. З 15 вересня вони вже діють у Київській, Чернігівській та Житомирській областях. З 22 вересня шестизонова система запрацює в Одеській, Дніпропетровській, Миколаївській та Черкаській областях.

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