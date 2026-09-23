У Полтаві 23 вересня через аварію на водопроводі тимчасово припинили водопостачання на шести вулицях. «Полтававодоканал» назвав адреси та порадив мешканцям зробити запас води.

Відключення води у Полтаві цього разу спричинила аварія на водопровідних мережах. Уранці 23 вересня без водопостачання тимчасово залишилися мешканці будинків на шести вулицях обласного центру.

Про аварійне відключення повідомили у комунальному підприємстві «Полтававодоканал». За інформацією підприємства, аварійна бригада вже працює над усуненням пошкодження, а водопостачання обіцяють відновити після завершення ремонтних робіт.

Які вулиці залишилися без води

Станом на ранок 23 вересня без водопостачання перебувають мешканці будинків за такими адресами:

проспект Горбанівський, 6, 8;

вулиця Грушевського, 18, 20, 22/69;

вулиця Героїв АТО, 63, 65, 65А;

вулиця Освітянська, 6;

вулиця І. Дорошенка, 2, 4, 6, 12;

вулиця О. Оксанченка, 29, 33, 33А, 35.

Як повідомляє видання ЗМІСТ, точний час відновлення водопостачання комунальники поки не називають — усе залежатиме від складності аварійних робіт на пошкодженій ділянці мережі.

Як правильно зробити запас води

На час відключення мешканцям радять завчасно запастися питною бутильованою водою, яку можна довго зберігати та використовувати як для пиття, так і для приготування їжі. Орієнтовна норма — 2,5–3 літри питної води та 2–4 літри технічної на одну особу на добу.

Для зберігання варто вибирати місткості з харчового пластику чи іншого безпечного матеріалу і тримати їх подалі від світла. У разі сумнівів щодо якості питної води її слід прокип'ятити або використати для побутових потреб.

Зберігати питну воду рекомендують у закритих місткостях, обов'язково позначивши їх бірками призначення: питна вода, вода для технічних потреб, вода для господарських потреб.

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