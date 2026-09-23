Херсонська обласна комісія погодила одноразову допомогу по 30 тисяч гривень для 245 дітей, евакуйованих із тимчасово окупованих громад Херсонщини, росії та білорусі. Окремо 100 тисяч гривень отримають батьки-вихователі нового дитячого будинку сімейного типу.

Грошова допомога в Херсонській області поповнилася новими рішеннями — обласна комісія погодила одноразові виплати дітям, яких евакуювали з тимчасово окупованих громад Херсонщини, а також із росії та білорусі.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Чергове засідання комісії провів заступник начальника Херсонської ОВА Євгеній Ігнатенко. Члени комісії розглянули звернення щодо надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 30 тисяч гривень на кожну дитину, врятовану з окупованих територій.

За підсумками засідання виплати погодили для 245 дітей. Загальна сума допомоги становить 7 мільйонів 350 тисяч гривень.

Додатково комісія одностайно підтримала рішення про надання 100 тисяч гривень одноразової матеріальної допомоги батькам-вихователям новоствореного дитячого будинку сімейного типу в Херсонській області.

Виплата стосується дітей, врятованих із тимчасово окупованих громад Херсонщини, а також повернутих із території росії та білорусі. Допомога є одноразовою і покликана підтримати родини, які відновлюють життя на підконтрольній Україні території.

Куди звертатися за допомогою

Рішення про виплати ухвалює обласна комісія при Херсонській ОВА. Родини можуть подавати звернення через органи соціального захисту або безпосередньо до Херсонської обласної військової адміністрації. Гаряча лінія ОВА — 0800 330 951 та 0800 101 102.

Наступні засідання комісії продовжать розгляд звернень щодо підтримки евакуйованих дітей і родин із тимчасово окупованих громад Херсонської області.