Подорожчання продуктів в Запоріжжі стало помітним уже з початку вересня 2026 року — десяток яєць за місяць додав у ціні понад 12 гривень, а свинина перетнула позначку 350 гривень за кілограм.

Подорожчання продуктів у Запоріжжі на базові товари набуло обертів у вересні — найбільше зросли ціни на яйця, свинину та молочну продукцію.

Про це свідчать дані порталу «Мінфін» та прогнози аналітиків асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» (УКАБ).

Яйця — головний лідер подорожчання

Найсильніше за місяць додали в ціні курячі яйця. Десяток яєць «Квочка» категорії С1 у вересні коштує в середньому 69,55 гривні проти 57,12 гривні у серпні — це плюс 12,43 гривні, або майже 22 відсотки до ціни.

Ще відчутніше зросли яйця марки «Ясенсвіт»: середня ціна десятка підскочила з 59,49 до 74,75 гривні, тобто зростання склало 15,26 гривні та понад 25 відсотків. Загалом індекс споживчих цін на курячі яйця у вересні зріс на 16,33 відсотка порівняно із серпнем.

Свинина та молочка теж дорожчають

Свинина в роздрібці вже оцінюється приблизно у 350 гривень за кілограм, і це, за прогнозами експертів, ще не межа. Молочна продукція також почала дорожчати з осені — зростання цін на молоко, твердий сир та масло споживачі відчуватимуть ще помітніше найближчими місяцями.

Керівник аналітичного відділу УКАБ Максим Гопка в коментарі РБК-Україна пояснив, щоєдиного тренду на подорожчання всіх продуктів наразі немає. «Вже починають дорожчати мяєо, молочна продукція, яйця та окремі категорії бакалю. До кінця року ціни рухатимуться нерівномірно», — сказав він.

Водночас частина рослинницької продукції — овочі, фрукти, зернові — триматиметься на відносно стабільному рівні завдяки сезонній пропозиції та новому врожаю. У серпні продукти харчування в Україні загалом подешевшали на 1,3 відсотка, але з січня по серпень вони все одно додали 7,8 відсотка за рік.

Чого чекати дале

За прозором аграрних аналітиків, м'ясо, молочна продукція та яйця дорожчатимуть швидше за решту продуктів. Особливо помітним зростання цін на яйця може стати впродовж вересня та жовтня, однак це буде радше поступовий рух, ніж різкий стрибок.

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