Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви оголосив набір на нову грошову допомогу в Львівській області — у межах проєкту «Родина родині: Індивідуальна підтримка» одне домогосподарство може отримати 43 200 гривень.

Грошова допомога в Львівській області від Карітас-Спес знову доступна для реєстрації — цього разу благодійники оголосили набір учасників у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка». Розмір виплати становить 43 200 гривень на одне домогосподарство.

Хто надає допомогу і для чого

Набір бенефіціарів оголосив Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні. Мета проєкту — підтримати сім'ї та осіб, які постраждали від наслідків війни, і допомогти їм відновити фінансовий стан та джерела доходу.

Хто може подати заявку

Проєкт охоплює Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. Претендувати на грошову допомогу можуть багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, а також домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю.

Важлива умова: заявку можуть подати лише ті, хто раніше не отримував грошової допомоги в межах інших проєктів Карітас-Спес Україна або інших благодійних організацій в Україні.

Скільки грошей дають і на що їх можна витратити

Грошова допомога в Львівській області в межах цього проєкту становить 43 200 гривень на одне домогосподарство. Кошти можна спрямувати на професійне навчання та перекваліфікацію, закупівлю сільськогосподарських матеріалів і обладнання — насіння, техніки, тварин, а також на започаткування або розвиток власної справи.

Як подати заявку на грошову допомогу

Для участі потрібно завантажити грантову заявку, заповнити її та подати форму попередньої реєстрації, прикріпивши заповнений документ. Для заповнення форми знадобиться Google-акаунт.

Термін реалізації проєкту — вересень-грудень 2026 року, кінцевий термін реєстрації — 27 листопада 2026 року. Кількість місць і грантів обмежена: форму реєстрації можуть закрити автоматично після набору необхідної кількості заявок. До участі приймають лише повністю заповнені грантові заявки, без пропущених розділів.

За консультацією можна звернутися за телефоном +380 97 464 92 36 (вівторок і четвер з 11:00 до 15:00) або написати на електронну пошту caritas.spes.granty@gmail.com.

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