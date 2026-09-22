Грошова допомога в Львівській області від Карітас-Спес знову доступна для реєстрації — цього разу благодійники оголосили набір учасників у проєкт «Родина родині: Індивідуальна підтримка». Розмір виплати становить 43 200 гривень на одне домогосподарство.

Хто надає допомогу і для чого

Набір бенефіціарів оголосив Карітас-Спес Львівської Архідієцезії Римсько-Католицької Церкви в Україні. Мета проєкту — підтримати сім'ї та осіб, які постраждали від наслідків війни, і допомогти їм відновити фінансовий стан та джерела доходу.

Хто може подати заявку

Проєкт охоплює Львівську, Тернопільську, Івано-Франківську та Чернівецьку області. Претендувати на грошову допомогу можуть багатодітні сім'ї, які виховують трьох і більше дітей, а також домогосподарства, у складі яких є особи з інвалідністю.

Важлива умова: заявку можуть подати лише ті, хто раніше не отримував грошової допомоги в межах інших проєктів Карітас-Спес Україна або інших благодійних організацій в Україні.

Скільки грошей дають і на що їх можна витратити

Грошова допомога в Львівській області в межах цього проєкту становить 43 200 гривень на одне домогосподарство. Кошти можна спрямувати на професійне навчання та перекваліфікацію, закупівлю сільськогосподарських матеріалів і обладнання — насіння, техніки, тварин, а також на започаткування або розвиток власної справи.

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Як подати заявку на грошову допомогу

Для участі потрібно завантажити грантову заявку, заповнити її та подати форму попередньої реєстрації, прикріпивши заповнений документ. Для заповнення форми знадобиться Google-акаунт.

Термін реалізації проєкту — вересень-грудень 2026 року, кінцевий термін реєстрації — 27 листопада 2026 року. Кількість місць і грантів обмежена: форму реєстрації можуть закрити автоматично після набору необхідної кількості заявок. До участі приймають лише повністю заповнені грантові заявки, без пропущених розділів.

За консультацією можна звернутися за телефоном +380 97 464 92 36 (вівторок і четвер з 11:00 до 15:00) або написати на електронну пошту caritas.spes.granty@gmail.com.

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