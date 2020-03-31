МВФ ожидают от Украины возвращения долгов в размере 421 млрд гривен, но такой сумы негде взять во время экономического кризиса

Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский для Politeka on-line. Кроме того, он рассказал ждет ли Украину дефолт после окончания карантина (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Специалисты говорят, что мы уже несколько лет находимся в состоянии дефолта. А в этом году мы должны выплатить, точнее вернуть в МВФ сумму в размере приблизительно 421 млрд гривен. Как мы сможем их выплатить, если у нас в стране карантин, чрезвычайная ситуация объявлена официально по всей стране. Кроме того, у нас официально объявлена эпидемия коронавируса. Все это является основанием для единственного выхода - необходима реструктуризация долга (пересмотр условий обслуживания долга - прим.ред.)", - отметил Бужанский.



По его словам, все вышеперечисленное дает понимание того, что Украина просто находится "в ситуации форс-мажора", буквально наша страна погрязла в долгах. В такой ситуации украинцы не могут рассчитывать на то, что экономика Украины будет работать и мы сможем выплатить долги МВФ.

"Знаете, последние годы мы выплачивали все сумы МВФ, а также мы исполняли их указания, попав в ловушку. Они нам диктовали, кого на какие должности назначить, какие тарифы для населения ввести. Мы вот все делали, но результат что-то оказался совсем не таким, как мы ожидали", - заметил нардеп.

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