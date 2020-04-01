Карантин в Україні марний і влада сама винна в поширенні епідемії



Таку думку в інтерв'ю Polteka Online висловив громадський діяч і політичний експерт Дмитро Співак (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, карантин потрібно припиняти, навіть попри чутки, що уряд зібрався його продовжити.

"Можна продовжити його навіть до 28 грудня, але повинна бути логіка дій і мислення. Я вважаю, що карантин в сьогоднішньому вигляді знищує економіку і епідемія закінчиться через півтора-два місяці точно. А наслідки для економіки країни будуть катастрофічними", - упевнений експерт.

Також він зазначив, що карантин не вирішує головного питання.

"У чому суть карантину? Щоб не розвивалася ця хвороба. Хлопці, про що ми говоримо, якщо влада пустила в країну 150 тисяч потенційних носіїв? Після того, як влада це зробила, не підготувавши необхідних умов, потрібно було закінчувати з карантином. Ці 150 тисяч осіб за 5 днів поспілкувалися з величезною кількістю людей", - упевнений експерт.

За його словами, якщо в Україні почнуться захворювання тисячами, то медицина не впорається фізично.

"Як можна працювати на попередження, якщо влада сама привезла епідемію? Я стверджую це. Яка обсервація? Який карантин? Навіщо був цей спектакль у Санжарах? Ми пів країни возили 42 людини з Уханя, а понад 150 тисяч привезли сюди", - обурився експерт.

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