Штрафи за порушення карантину в Україні сильно завищені



Таку думку в інтерв'ю Politeka Online озвучив економіст Андрій Новак. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



За його словами, штраф за порушення правил карантину "абсолютно неадекватний", відповідно до рівня доходу українців.

"Уявіть собі українського пенсіонера, якого спіймали на вулиці без маски, не тому, що він не хоче, а тому, що їх немає. На пенсіонера накладають штраф 17 тисяч гривень. Що далі робити людині? Я вважаю, що це неадекватно високий штраф, тим більше за таке порушення. Я думаю, що уряду слід переглянути і обернуться до людей лицем, а не навпаки", - зазначив експерт.

Крім того, він зробив свою пропозицію, яким повинен бути штраф.

"Штраф може бути на рівні мінімальної зарплати. Цього цілком достатньо, щоб людина замислилася. Таку суму хоч можна оплатити, а ось 17 тисяч я не уявляю, як звичайна людина може оплатити", - вважає експерт.

Зазначимо, що з 12 березня по 24 квітня в країні введено карантин для запобігання поширення зараження вірусом.

Нагадаємо, під час карантину заборонено:

перебування в громадських місцях без респіратора або маски

переміщення групою кількості більше ніж дві особи (крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років).

відвідування навчальних закладів; парків, скверів, зон відпочинку тощо; перебування в громадських місцях дітей до 14 років без супроводу; відвідування спортивних і дитячих майданчиків.

продовжено заборону на масові заходи і на роботу ресторанів, кафе, ТРЦ та інших установ розважальної сфери і побутового обслуговування.

самоізоляція громадян у віці 60 років і старше (крім крім медпрацівників та працівників об'єктів критичної інфраструктури)

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