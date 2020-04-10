Українські олігархи повинні або добровільно, або примусово допомогти країні пережити кризу



Як передає Politeka.net, таку думку в інтерв'ю Politeka online озвучив український політолог та економіст Олег Соскін (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

За його словами, в Україні достатньо багатих людей, щоб допомогти країні в ситуації, що склалася.

"Є список мільярдерів і мультимільйонерів. Треба його виписати, і щоб Зеленський не розмовляв і "перетирав" з ними, а потрібно приймати закон про створення фонду і публічно показати їх доходи і запропонувати частина активів перерахувати в цей фонд протягом доби. Якщо вони не перерахують, то тоді починати публічну екзекуцію і відкривати чистилище для цих людей", - запропонував експерт.

Він упевнений, 75% від статків олігархів буде достатньо.

"Якщо вони погоджуються - буде одна ситуація, ні - примусове вилучення майна", - зазначив він.

За словами експерта ще одним джерелом доходу для бюджету можуть бути зарплати чиновників.

"Не можуть чиновники і ті, хто нічого не робить отримувати такі багатства, коли людям вже дихати нічим", - зазначив він.

Варто зауважити, що з-за епідемії в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил.

Карантин триватиме до 24 квітня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

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