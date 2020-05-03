Президент Володимир Зеленський розчарував українців, тому кожна помилка може стати фатальною

Про це в ефірі Politeka On-line розповів телеведучий Андрій Пальчевський (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця).

«У Зеленського, без сумніву, чорні лебеді, які полетіли ще з "оманських часів", почали летіти такою щільною зграєю, що мені опера в голову приходить. Під назвою "Сила долі". Ось наскільки Зеленський був щасливцем, з точки зору потрапляння на трон. Настільки ж йому випало негараздів. І він з ними не впорається», - зазначив він.

При цьому, стверджує Пальчевський, посада президента є колективним органом, а не персональних людиною.

«Якщо Трамп може теоретично перебороти вірус, і вийти в президенти. У Зеленського - навряд чи. Президент - це колективний розум. Це не Володимир Олександрович з міста Кривий Ріг. А в нашому випадку - колективне відсутність розуму. І якщо він ще винесе пару більш-менш розуміють: людей, під тиском обставин, думаю розв'язку ми побачимо дуже скоро», - уточнив він.

Журналіст Андрій Пальчевський запропонував рішення, для безпечного виходу з карантину.

"Злидні або вірус? Мені здається, що наша влада готує нам з цих двох зол обидва. І убогість і вірус. Для того, щоб не було вірусу потрібно як можна більше тестувати людей", - вважає журналіст.

Він нагадав, що минулого тижня помічник Володимира Зеленського, Кіріл Тимошенко повідомив про мільйон тестів, а тепер з'ясувалося, що це ті ж неробочі китайські тести.

Нагадаємо, Пальчевський жорстко розніс влада за скандал з масками з "Мрії": "Знову невдача, скільки можна влітати!"

Як повідомляла Politeka, Пальчевський звернувся до Кличка: "Віталік, поки ти скачеш, зображуючи боротьбу з вірусом, всіх твоїх схематозников розженуть".

Також Politeka писала, що Пальчевський назвав головну проблему українців: "Коли нема чого жерти, ми терпимо, а за ідейку «помаранчеві краще блакитних» ми як ідіотики біжимо воювати"