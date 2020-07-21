А як ви вважаєте, гідна зарплата у депутатів?

Скаргу народного депутата Галини Третьякової про низьку зарплату є аморальною і негарною

Як передає Poiteka.net, таку думку озвучив її колега по фракції Олександр Дубинський в інтерв'ю Politeka online. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами нардепа, Галини Третьякової краще утриматися від будь-яких висловлювань.

"Її кожна наступна заява викликає тільки додаткові скандали", - зазначив Дубинський.

Надреп вважає, що скаржитися в цьому випадку не на що, оскільки депутати знали суму зарплати до того, як потрапити у Верховну Раду.

"Ти чітко знала, на що ти йдеш. Вона йшла на виборчу кампанію, вона в списку була і розуміла, що вона робить. Це нерозумно не знати свою зарплату, якщо ти збираєшся присвятити наступні п'ять років цього роду діяльності. Якщо ти чітко це знала - тоді не скаржся", - вважає нардеп.

Більш того, він розповів про реальні доходи народних депутатів в Україні.

"3-4 тисячі - це неправда. Дохід народного депутата становить близько 78 тисяч гривень, а заробляти в 10 разів більше ніж у середньому заробляють люди по всій країні і нити про маленьку зарплату - це некрасиво і аморально", - заявив Дубинський.

Нагадаємо, що раніше народний депутат від фракції «Слуга народу» Галина Третьякова влучила у новий скандал, заговоривши про зарплати парламентаріїв.

За її словами, вона дуже низька.

«Депутатська заробітна плата не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що насправді для того, щоб забезпечити роботу народного депутата, вона занадто низька», — зазначила вона.

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