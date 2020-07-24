На початку війни на Донбасі з обох сторін брало участь багато кримінального елементу

Про це в інтерв'ю Politeka заявив директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник.

"Було мало людей, готових вбивати один одного, навіть у професійних військових це серйозний поріг. Тому, різного роду добровольчі частини були сформовані в значній мірі завдяки кримінального елементу, у якого немає обмежень", – сказав він.

Друга проблема, на думку Бортника, це соціалізація людей, які служили в АТО і ООС.

"У нас через пекло цієї війни за найскромнішими оцінками пройшло більше 300 тисяч чоловік. Люди з порушеною психікою не соціалізовані. Ми таке ж спостерігали після афганської війни, коли кримінал 90-х років значною мірою становили "афганці". Ще в більшій мірі ми це спостерігали після Другої світової війни, коли радянську кримінал значною мірою очолювали ветерани", – продовжив Руслан Бортник.

Однак, зазначив він, навіть в той час люди не поверталися з війни з такою масою зброї.

"А зараз, завдяки дисфункції держави, всі ці люди повернулися з арсеналами. І все це створює величезний коктейль: на тлі дестабилизированного держави, яка не виконує свої функції, не забезпечує верховенство права... На тлі численних образ і соціальних подразників ми отримуємо ситуацію, коли у нас кожен день або мінування, або вибухи, або який-то захоплення, злочин з використанням зброї", – резюмував Руслан Бортник.

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