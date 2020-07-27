Президент воюючої країни не має морального права проводити свою відпустку за кордоном

Таку думку в ефірі Politeka Online висловив політтехнолог Дмитро Раімов.

Він вважає, що це питання неоднозначний. З одного боку, будь-яка людина не може тривалий час працювати ефективно і зовсім не відпочивати.

"Може бути ефективним людина, яка не відпочиває? Ні! Людині необхідно хоч якийсь час відпочивати, для того, щоб зібратися з думками та силами і не жити постійно в рутині", – зазначив експерт.

"З іншого боку - чи має право президент виїжджати з країни, в якій відбуваються бойові дії? Нехай навіть при замороженому конфлікті? Звичайно ж, ні! Він повинен бути завжди (на своєму посту, – Ред.)", – заявив Раімов.

Це, продовжив політтехнолог, в свій час стосувалося Петра Порошенка, зараз це стосується Володимира Зеленського.

"Товариш дорогий, ти повинен розуміти: у тебе на сході країни йдуть бойові дії, частина твоєї країни окупована. Ти не маєш права нікуди виїхати. Президент має право на вихідні відпочити, зібратися з думками, пофілософствувати, придумати якісь глобальні ідеї, куди рухати всю країну... Але він повинен перебувати в Україні, умовно кажучи поруч з командним пунктом, якщо раптом почнуться бойові дії", – резюмував Дмитро Раімов.

Politeka повідомляла, що український президент Володимир Зеленський і президент Швейцарії Симонетта Соммаруга відвідали Донбас 23 липня. Підсумки спільної з Соммаругой поїздки в Донецьку і Луганську області Зеленський написав у Фейсбук.

Так, Зеленський зазначив, що президент Швейцарії зізналася йому: "Кращу ожину я пробувала тут".

та й сам президент України підтвердив, що ожина на Луганщині – найбільша.

Рейтинг президента Володимира Зеленського продовжує впевнено знижуватися. Так додалося ще 4% падіння рейтингу в липні. Згідно з результатами опитування, проведеного з 15 по 20 липня, за Володимира Зеленського готові віддати свої голоси 30,2% виборців (серед тих, хто буде голосувати і визначився з вибором), місяцем раніше цей показник досягав 34,6%. Нагадаємо, що згідно з результатами першого туру виборів, рейтинг Зеленського становив 30,24%.

"Без премій та надбавок": українцям розкрили реальну зарплату президента Зеленського, документ.

Переговори Зеленського з Путіним, розкрито таємні подробиці: "найближчим часом..."

Зеленському порадили стратегію в протистоянні з РФ: "амбіції агресора може втопити..."