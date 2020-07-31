В Україні склалася «дика» ситуація з карантином

Про те, як обмежувальні заходи заважають літньому відпочинку простих українців, розповів в ефірі Politeka Online лідер «Рідної країни» Микола Томенко.

Політик прокоментував ініціативу влади щодо надання безвізу для китайських туристів з 1 серпня цього року. За словами Томенка, в той час, як українська влада дбає про іноземних туристів, самим українцям буде важко відпочити на батьківщині через обмеження.

Зокрема, політик розповів, що закарпатським здравницям дозволили приймати туристів лише з 23 липня.

«Невже не можна було приймати відпочиваючих, ну скажімо в обмеженій кількості, і раніше? Тобто мільярд 400 мільйонів китайців ми запрошуємо, а власним базам не даємо можливості працювати», - обурився Томенко.

Він також розповів, що українські табори в Каневі також не можуть працювати, хоча там діти перебували би на свіжому повітрі.

«Це якась катастрофа!», - зазначив політик.

Він визнав, що це рішення місцевої влади, але при цьому чиновники дивляться на загальні рекомендації, а також намагаються «підстрахуватися».

Політик підкреслив, що для вирішення цієї проблеми потрібно встановити чіткі і єдині правила карантину.

«Треба розібратися для початку з єдиними правилами в Україні, а китайських і арабських туристів безвізово давайте будемо приймати, коли в країні все буде спокійно, не буде захворюваності і ми розберемося зі своїми проблемами.

Нагадаємо, Томенко розповів, чому українські школярі масово провалили ЗНО-2020.

Як повідомляла Politeka, Томенко різко відповів «слузі народу», якій мало зарплати 35 тисяч.

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