Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко розкритикував команду Володимира Зеленського за цинічне підвищення зарплати.

Він розповів подробиці в студії Politeka On-line (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

Володимир Зеленський напередодні вніс до парламенту законопроект про підвищення мінімальної заробітної плати до п'яти тисяч гривень з вересня місяця. Як вважає Микола Томенко, президент і його команда спеціально зважилися на такий крок напередодні місцевих виборів.

"Все нове-це забуте старе. Нічого в цьому оригінального немає, більш того, попередня влада була компетентніше і розумніше. Я маю на увазі часи Януковича-Азарова і Порошенка-Гройсмана - вони намагалися заздалегідь говорити і знаходили раціональні аргументи. Наприклад, Порошенко говорив, що знайшли десь там гроші Януковича і потрібно поділитися з народом. Янукович і Азаров говорили про зростання економіки в якійсь сфері",-зазначив лідер партії "Рідна країна". - "Зараз взагалі супер парадоксальна ситуація: економіка падає, доходи до бюджету зменшуються, кількість боргів збільшується, і ні село, ні встало за півмісяця до 1 вересня вирішила заступник керівника Офісу поінформувати, що президент, відпочиваючи в Прикарпатті, вирішив підняти мінімальну зарплату до п'яти тисяч".

Микола Томенко звернув увагу, що Юлія Ковалів, заступник голови ОП, займала різні посади в Кабміні Яценюка, а потім і Гройсмана. Зокрема, була першим заступником міністра економіки.

"Цинізм ситуації полягає в тому, що команда Зеленського, яка говорила, що ці антиреформи були проти українського народу і призвели до зубожіння і бідності при Порошенку, взяла людину, яка безпосередньо цим займалася і поставила її відповідальною за економіку в офісі президента Зеленського. І саме вона про це поінформувала", - зазначив політик.

Микола Томенко додав, що підвищення зарплати - це сфера діяльності уряду, а не ОП. Крім того, чиновники повинні були надати якісь розрахунки і аргументувати таке зростання. Лідер "Рідної країни" бажає дізнатися, які саме гроші підуть на такі зміни.

"Це серйозно змінює ситуацію. За великим рахунком, як би, в абсолютних цифрах це невеликі суми-мова йде приблизно про 300 гривнях. Але це ж глобальний перерахунок. Що це означає: Починаючи, умовно кажучи, від МАФів, де продавці працюють в малому і середньому бізнесі, мінімалка повинна бути не менше п'яти тисяч. Більш того, так звана мінімалка прив'язана і до системи державної служби - всі заробітні плати в Держслужбі будуть переглянуті. Йдеться, грубо кажучи, про десятки мільярдів гривень, якщо не більше. Фактично-нова редакція бюджету", - підкреслив Микола Томенко.

Політик звернув увагу, що нові, підвищені зарплати почнуть нараховувати з вересня. Таким чином, українці отримають більше грошей у жовтні, якраз перед місцевими виборами.

"На жаль, на мою думку, це сумна історія. Вона говорить про те, що команда Зеленського нічого нового не придумала, вона використовує виборчий потенціал попередньої влади, але рівень підготовки - примітивний і непрофесійний", - підсумував Микола Томенко.

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