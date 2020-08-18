Президент Білорусі Олександр Лукашенко дуже болісно сприйняв страйк громадян, на яких раніше "робив ставку"

Про це в ефірі Politeka On-line розповів лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко (щоб переглянути відео, доскрольте до кінця).

"Можна точно сказати: вибори були сфальсифіковані. І результат, попри братні визнання Лукашенка президентом, від цього не змінюється. Думаю, ці країни вже й самі розуміють, що поспішили. Коли в Білорусі виходить 200-300 тисяч людей на вулиці, це означає, що цього президента не визнають», - зазначив він.

Водночас Томенко розповів, чому для Лукашенка так важлива робота державних підприємств, а страйки приносять йому особливий біль.

"І найголовніше - це модель держави. Зокрема - державні підприємства. Лукашенко пишався, доплачував, говорив, що навіть якщо роботи немає - нехай там сидять, бо це основа нашої моделі держави. Такого собі білоруського радгоспу. Для Лукашенка страйк людей був несподіваним. Він неадекватно поводився під час спілкування з ними», - підкреслив він.

При цьому Путін, допустив Томенко, може скористатися хитким становищем Лукашенка.

"Думаю, у Путіна є спокуса скористатися ситуацією, але для нього це великий ризик для нього: ще один фронт відкрити. Одна справа - як Крим. Коли ситуацію "розгойдували". Тут же немає інструментів. Хто закликатиме на допомогу російські війська? Мене порадував мітинг, на якому не було жодного російського прапора. І навіть плакатів не було. Тому ми повинні жорстко тримати це в контексті світової спільноти. Особливо сусідських. Мовляв, нехай Білорусь сама визначає свою долю, але без допомоги Росії", - уточнив він.

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