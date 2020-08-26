Рішення глави НСТУ Зураба Аласанії про відмову в участі в Дитячому Євробаченні 12-річного Максима Ткачука пов'язане з комплексами самого Аласанії.

Таку думку в інтерв'ю Politeka Online озвучив народний депутат України від Партії "Слуга народу" Макс Бужанський.

"Назву речі своїми іменами. Пан Аласанія просто покидьок. Забрати у когось щось - не найкраще, що можна придумати. А забрати у дитини, яку виховує бабуся і дідусь... Потрібно бути покидьком в кубі. Ось пан Аласанія-відвертий покидьок. Я пов'язую це саме з цим. Свої якісь особисті комплекси, свої уявлення про те, що правильно і неправильно реалізував на 12-річному пацані".

Парламентарій побоюється, що до завершення термінів пісенного конкурсу він не отримає відповіді від Асасанії на свій депутатський запит з цього приводу.

"Звернувся із заявою до Генеральної прокуратури, бачу в його діях перевищення службових повноважень. Ми всі прекрасно знаємо, що він бреше. Що організатором цього конкурсу не була ніяка Російська структура. Я отримаю його офіційну відповідь, докладу його до заяви і витрачу якийсь час, виверну його навиворіт. Питання не в тому, щоб вибити його з посади, на якій він паразитує. Я хочу, щоб він відповів. Давайте вже починати притягувати когось до відповідальності: рік пішов-посадок немає", - додав Макс Бужанський.

Politeka писала, що 12-річного Максима Ткачука з Волині зняли з відбору на дитяче "Євробачення".

Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ) відмовила йому на підставі підпункту "г" пункту 3.4 Положення про Національний відбір на участь у дитячому пісенному конкурсі Євробачення-2020.

Згідно з цим пунктом учасник Дитячого "Євробачення" відповідає вимогам Положення, якщо він не здійснював концертну діяльність або не виступав на будь-яких заходах в РФ, або окупованим РФ територіям України.

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