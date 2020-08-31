Кравчук заявив, що переговори потрібно перенести в більш нейтральну країну

Представник України в Тристоронній контактній групі по Донбасу Леонід Кравчук дозволяє собі набагато більше політичних заяв, ніж свого часу Леонід Кучма

Про це сказав громадський діяч Олесь Доній в інтерв'ю Politeka-online.

Доній зазначив, що деякі заяви Кравчука носять політичний характер і елементи тиску на Росію. Зокрема, про це експерт сказав, коментуючи заяву Кравчука про те, що переговорів в Мінську більше не буде, якщо Росія введе свої війська в Білорусь.

"Наприклад, Леонід Кравчук заявив про те, що сам Мінський майданчик можна перенести в більш нейтральну країну, яка не настільки знаходиться під впливом Росії. Кравчук робив заяву про те, що кілька років тому говорили політичні опоненти влади і політичні аналітики, що "нормандський формат" і "мінський формат" - вони не вигідні для України, вони значною мірою знаходяться під впливом "м'яких союзників", на яких Кремлю легше тиснути", - наголосив Доній.

За словами Кравчука, до переговорів доцільно долучити США і Великобританію.

Не дивлячись на те, що на включення нових держав необхідна згода Росії, експерт наголосив, що Кучма, на відміну від Кравчука, не озвучував подібних заяв, і їх можна сприймати як тиск на РФ. Все це, на його думку, може певною мірою стримувати Путіна в агресії проти Білорусі. Втім, за словами експерта, РФ навряд чи піде на такий крок після анексії Криму і окупації частини Донбасу.

"Я не думаю, що Росія після агресії і авантюри в Криму, Донецьку і Луганську буде вдаватися до ще однієї відвертою окупації", - вважає Доній.

Нагадаємо, Кравчук заявив про готовність налагодити зв'язок з ОРДЛО.

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Як Politeka писала, що Кравчук заявив про готовність вести переговори з бойовиками "Л/ДНР".