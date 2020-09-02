Заява депутата Гео Лероса про дії Володимира Зеленського на посаді президента України цілком допустимі

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив експерт з енергетичних питань і діректор енергетичних програм Центру світової економіки та міжнародних відносин НАН України Валентин Землянський в інтерв'ю для Politeka online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



Після перегляду повтору виступу нардепа, Землянський дійшов висновку, що за час правління Володимира Зеленського мало що змінилося в країні, в порівнянні з часом президентства Петра Порошенка.

"Чому ти не йшов в ОПЗЖ або Батьківщину, якщо ти такий правильний? Те, що він (Зеленський - ред.) продовжує політику Порошенка - це так. Це політика взаємодії з олігархами, це підконтрольність України зовнішнім управлінням, так що посперечатися з тим, що він (Лерос - ред.) сказав не можна", - зазначив експерт.

У той же час Землянський впевнений, що якби Лерос і правда так думав про Зеленського, то виступив би з подібною заявою набагато раніше.

"Людина рік просиділа у фракції, а потім він прозрів. Ну так же не буває. Ще до виборів було зрозуміло, що у фракції "Слуга народу" різні групи впливу, і там зібрані різні люди", - підсумував експерт.

Нагадавши, Гео Лерос нагадав скандальні заяви кандидата в мери Києва Верещук.

Раніше Politeka писала, що Гео Лерос влаштував демарш Зеленському прямо з трибуни Верховної Ради: "ви стали порожнім місцем".

Також Politeka повідомляла, що Гео Лерос заявив, що "слуги народу ""призначили" Верещук технічним кандидатом для Кличка.