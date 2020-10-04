До держбюджету-2021 доходи закладені в розмірі 1 трлн 71,1 млрд гривень (36,93 млрд доларів при розрахунковому курсі 29 гривень за долар)

Про це в ефірі Politeka Online заявив відомий український економіст Юрій Атаманюк.

Це, за словами аналітика, означає, що кожен українець наступного року матиме дохід у розмірі тисячі доларів.

"Тисячу доларів на рік - це ваші доходи, з яких ви повинні організувати всі витрати. Вже зрозуміло, що мало - тисяча доларів на рік. Йдемо далі. У бюджеті 600 мільярдів витрат - це на обслуговування зовнішніх боргів: тіло кредитів і відсотки. Тільки відсотків ми повинні сплатити 6 млрд доларів! Це, приблизно, 60% від доходів. Я вам тисячу дав - там 600 вже не ваші. У вас 400 доларів залишилося. Рухаємося далі. На силовиків і армію – 270 мільярдів (25%). Я ще 250 доларів у вас забираю. У вас залишилося 150 доларів. А на пенсії - 200 мільярдів (50 доларів з кожної людини)", – роз'яснив експерт.

При цьому, зазначив Атаманюк, в цих розрахунках ще не враховані витрати на освіту і медицину.

"А є ще інфраструктурні проекти, є дефіцит Пенсійного фонду... Це те, до чого привела нас влада за останні шість років. Колосальні девальвація, зубожіння населення проходять за час після 2014 року, коли закрили банки, коли мільйони людей залишили без вкладів, коли девальвували гривню в три рази... Закидали непрозоре рефінансування, підписали вкрай невигідні для України меморандуми з ЄС, з ВООЗ. Ми фактично не можемо обмежувати експорт сировини і не можемо вводити загороджувальні мита для іноземних товарів. У нас стрімко впало машинне виробництво (з 35 до 5%). Якщо в США валютну виручку генерують IT-компанії, то в Україні це - експортери кукурудзи, соняшникової олії, непереробленої залізної руди, яка йде на Китай", – резюмував Юрій Атаманюк.

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