Штрафи за порушення карантинних заходів повинні бути істотними

Про це українська телеведуча і журналістка Олеся Бацман заявила в ефірі Politeka Online. За її словами, коли мова йде про життя і смерть людей, потрібно бути більш жорсткими.

"Тут має бути диктатура закону. Важливо мати в кожній державі демократію на шляху прийняття, обговорення законів, на шляху ідей. І дуже важливо мати потім диктатуру законів. Якщо є правило, його потрібно дотримуватися. І не 170 гривень має бути штраф, а якась відчутна сума. Дві тисячі гривень, три тисячі гривень, щоб це було суттєво. У Європі 300 євро штраф. І ти його заплатиш, якщо будеш без маски. І це наші люди добре розуміють", - заявила Бацман.

Вона нагадала, що українці, коли потрапляють за кордон, відразу ж пристібаються в авто.

"Якщо вони тут їздять без ременів безпеки, але потрапляючи туди вони тут же пристібаються. Чому? А боляче, тому що 400-500-600 євро штраф», - підмітила вона.

На думку журналістки, правоохоронці повинні штрафувати людей за порушення.

"Один раз підійде, оштрафує, один раз буде якась історія скандальна. Але це один раз і те - підключатися інші і скажуть, що це правило. Закон треба виконувати", - додала Бацман.

Нагадаємо, що влада жене українців на вибори, незважаючи на продовження карантину: "варто готуватися до нових антирекордів".

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