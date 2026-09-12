Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області став помітнішим для звичайних покупців — у магазинах мережі АТБ, розташованих у Дніпрі та районах області, відвідувачі дедалі частіше бачать порожні торгові полиці, де бракує окремих позицій товарів.
У компанії пояснили, що ситуація не пов’язана з якимось одним чинником: її спричинили одразу два процеси, які наклалися один на одного в останні дні.
Перебудова логістичної системи
Перша причина — внутрішня перебудова логістики. У мережі зазначили, що зараз триває реорганізація процесів доставки та зберігання продукції, спрямована на те, щоб у майбутньому товари потрапляли на полиці швидше і з меншими втратами.
На період таких змін окремі маршрути постачання працюють із перебоями, тому частина позицій у магазинах тимчасово відсутня.
Різке зростання попиту
Другий чинник — сплеск споживчого попиту. Покупці почали активніше розбирати базові продукти, що разом із перебудовою логістики і призвело до тимчасового дефіциту окремих товарів на полицях.
У компанії наголошують, що йдеться саме про тимчасові труднощі з асортиментом, а не про системну нестачу продуктів. Мережа вже вживає заходів, щоб стабілізувати наповнення магазинів у найближчий час.
Покупцям, які не знаходять звичний товар у конкретному магазині, радять перевіряти наявність в інших точках мережі або повертатися за покупкою пізніше — асортимент поступово відновлюють.
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