У Дніпрі та області покупці помітили порожні полиці в магазинах мережі АТБ — частина звичних позицій тимчасово зникла з асортименту. У компанії назвали дві причини ситуації та розповіли, коли вона нормалізується.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області став помітнішим для звичайних покупців — у магазинах мережі АТБ, розташованих у Дніпрі та районах області, відвідувачі дедалі частіше бачать порожні торгові полиці, де бракує окремих позицій товарів.

У компанії пояснили, що ситуація не пов’язана з якимось одним чинником: її спричинили одразу два процеси, які наклалися один на одного в останні дні.

Перебудова логістичної системи

Перша причина — внутрішня перебудова логістики. У мережі зазначили, що зараз триває реорганізація процесів доставки та зберігання продукції, спрямована на те, щоб у майбутньому товари потрапляли на полиці швидше і з меншими втратами.

На період таких змін окремі маршрути постачання працюють із перебоями, тому частина позицій у магазинах тимчасово відсутня.

Різке зростання попиту

Другий чинник — сплеск споживчого попиту. Покупці почали активніше розбирати базові продукти, що разом із перебудовою логістики і призвело до тимчасового дефіциту окремих товарів на полицях.

У компанії наголошують, що йдеться саме про тимчасові труднощі з асортиментом, а не про системну нестачу продуктів. Мережа вже вживає заходів, щоб стабілізувати наповнення магазинів у найближчий час.

Покупцям, які не знаходять звичний товар у конкретному магазині, радять перевіряти наявність в інших точках мережі або повертатися за покупкою пізніше — асортимент поступово відновлюють.

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