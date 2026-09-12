Запорізька область розширює співпрацю зі швейцарською християнською місією «Світло на Сході» (Licht im Osten). Йдеться про підтримку дітей, вимушених переселенців, медичних та освітніх закладів і розвиток гуманітарних проєктів.

Гуманітарна допомога для ВПО у Запоріжжі отримає новий поштовх — обласна та міська влада домовилися про розширення співпраці зі швейцарською християнською місією «Світло на Сході» (Licht im Osten, LIO).

Як повідомляє телеканал МТМ Запоріжжя, представники обласної та міської ради зустрілися з делегацією місії, щоб обговорити підтримку дітей, вимушених переселенців, медичних та освітніх закладів, а також розвиток гуманітарних проєктів.

Чим «Світло на Сході» допомагає Запоріжжю

Licht im Osten — швейцарська християнська місія та гуманітарна організація. В Україні вона допомагає постраждалим від війни та вимушеним переселенцям, підтримує дітей, допомагає з облаштуванням медичних й освітніх закладів і розвиває місцеві гуманітарні ініціативи.

Одним із ключових напрямів спільної роботи регіону з організацією є проєкт «Турбота поруч». За ним сім'ї отримують необхідну гуманітарну допомогу. Крім того, LIO підтримує громадську організацію «Міський центр допомоги».

За сприяння місії в одній із лікарень Запоріжжя вже відремонтували три палати. Щороку до різдвяних свят організація передає дітям Запорізької області понад 3 тисячі подарунків.

Що побачила швейцарська делегація

Під час робочої поїздки до Запоріжжя представники швейцарської делегації побували в новому хірургічному корпусі дитячої лікарні із протирадіаційним укриттям. Він дозволяє проводити операції без переривання медичної допомоги навіть під час повітряних загроз.

Також гості відвідали «Міський центр допомоги», ознайомилися з розвитком проєкту «Турбота поруч» і передали гуманітарну допомогу та оснащення Транзитному центру, який приймає евакуйованих жителів прифронтових громад.

Яку допомогу можуть отримати переселенці

Переселенці та родини, які потребують підтримки, можуть звертатися до «Міського центру допомоги» в Запоріжжі — через нього, зокрема, реалізується проєкт «Турбота поруч». Додаткову гуманітарну допомогу та оснащення отримує й Транзитний центр, куди прибувають евакуйовані з прифронтових громад.

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