Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 13 по 19 вересня показує, що синоптики очікують можливі опади на початку тижня, а максимальна денна температура підніметься до +23°.

погода здивує мешканців Одеської області — таким прогнозом синоптики розпочинали минулий тиждень, і нові дані підтверджують схожу тенденцію: перші два дні нового тижня принесуть можливі опади, а далі область чекає стабільне потепління до +23°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денна температура в Одеській області протягом тижня з 13 по 19 вересня коливатиметься від +19° до +23°.

У неділю, 13 вересня, повітря прогріється до +22° вдень, а вночі опуститься до +19°. Небо буде хмарним з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 14 вересня, стовпчики термометрів вдень покажуть лише +19° — найнижчу денну позначку за весь тиждень, а вночі повітря охолодиться до +17°. Хмарно з проясненнями, також можливі опади.

У вівторок, 15 вересня, температура вдень підніметься до +22°, а вночі опуститься до +15°. Хмарність буде мінливою, опадів не прогнозують.

У середу, 16 вересня, вдень утримається на позначці +22°, вночі — +15°. Небо буде малохмарним, без опадів.

У четвер, 17 вересня, синоптики очікують найтеплішу денну погоду тижня — +23°, вночі температура становитиме +17°. Хмарність незначна, опадів не буде.

У п'ятницю, 18 вересня, вдень повітря прогріється до +22°, а вночі залишиться теплим — +20°. Небо малохмарне, без опадів.

У суботу, 19 вересня, температура знову підніметься до +23° вдень і +19° вночі. Хмарність незначна, опадів не прогнозують.

Найтеплішим днем тижня стане четвер, 17 вересня, з денною температурою +23°, а найпрохолоднішим — понеділок, 14 вересня, коли вдень буде лише +19°. Перепад температур за тиждень становить 4°. Опади синоптики прогнозують на початку тижня — у неділю, 13 вересня, та в понеділок, 14 вересня, решту днів очікується сухо.

У дні з можливими опадами — у неділю та понеділок — мешканцям області варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через мокру дорогу. В інші дні, коли температура тримається на рівні +22...+23°, комфортно планувати прогулянки та справи на свіжому повітрі.

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