Локдаун, який ввели на самому початку карантину, не дав українцям жодних результатів

Про це в ефірі Politeka On-line розповів економічний експерт Юрій Атаманюк (щоб переглянути відео, скрольте сторінку до кінця).

"Вони не будуть робити локдаун, на це немає політичної волі і сприйняття суспільства. Будуть ось такі суперечливі рефлекторні дії. Не потрібно було робити локдаун тоді... Виникає питання: а для чого ви робили локдаун? Щоб організувати спецфонд і потім з цього спецфонду будувати дороги? Так ви могли просто внести зміни до бюджету", - заявив аналітик.

Він звернув увагу, що незважаючи на всі обмеження, кількість хворих постійно зростає, адже влада не змогла правильно організувати карантин:

"Локдаун в чому у них був? У тому, що заборонили працювати магазинам, кафе, ресторанам і зупинили транспорт? Але людей же вони не захистили-і це показує динаміка зростання, як була, так і є. Люди продовжували ходити в магазини, продовжували жити, виживати. Не поїхали в метро-набивалися в автомобілі, люде не могли зупинитися".

Юрій Атаманюк обурився з приводу недавніх заяв політика. На його думку, В офісі президента зважилися на безглуздий піар-хід перед місцевими виборами.

"Ніякого локдауну, звичайно, не буде. Але те, що ми часом чуємо сьогодні від вищого керівництва країни - це вже викликає сміх крізь сльози. У нас вже і вакцину, виявляється, придумали... Це тільки міг Кирило Тимошенко придумати такий піар-хід, щоб розбурхати суспільство, якихось найбільш наївних людей. Якби така була розробка, вона була б вже або куплена, або вкрадена на корені", - зазначив експерт.

Нагадаємо, що влада жене українців на вибори, незважаючи на продовження карантину: "варто готуватися до нових антирекордів".

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