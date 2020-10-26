Президент України Володимир Зеленський не може "домовитись" із власним "ручним" міністром охорони здоров'я Максимом Степановим

Таку думку висловив правник, публіцист і волонтер Геннадій Друзенко в інтерв'ю Politeka-online.

Експерт наголосив, що Зеленський хоч і займає головну посаду в державі, все-таки видно, що він не керує державою.

"Зараз президент говорить про 9,5 тисяч випадків (нових випадків зараження коронавірусом за добу, - ред.) як про критичну межу, а через день міністр охорони здоров'я, якого президент в ручному режимі вибирав, говорить про 11-15 тисяч. Слухайте, хлопці, ви домовтесь між собою. Все-таки 15 і 10 тисяч - це в півтори рази (різниця, - ред.)", - наголосив він.

Він наголосив, що можна посилати неточні і хибні сигнали, однак наразі в Україні спостерігаються просто різні сигнали, що посилаються з керівних висот.

"Уявіть, якщо один капітан говорить, що штурвал ліворуч, а інший - праворуч. Аварії дуже важко уникнути", - наголосив Друзенко.

Експерт зазначив, що глава держави не може "домовитись" із главою МОЗ, хоча той і не є найбільш впливовим серед міністрів.

"Якщо міністр охорони здоров'я - не найбільш впливовий, не узгроджує свої дії з президентом, і вони говорять в різнобій... Аваков взагалі керується власною логікою і невідомо, хто більш впливовий", - сказав Друзенко.

На думку експерта, Зеленського використовують різні групи впливу.

"Ми маємо слабкого президента, яким граються і якого використовують групи впливу, і це страшна біда, бо у кожної групи впливу є свій інтерес", - наголосив він.

Нагадаємо, Фесенко назвав трьох міністрів, яким може загрожувати відставка: "Вони вже в зоні ризику".

Як повідомляла Politeka, посилення карантину в Україні, Зеленський терміново дав доручення.