Усталений світопорядок під загрозою через китайський вірус

За останні місяці таких заяв від політиків різного рівня та представників експертної спільноти прозвучало чимало. Однак описати цей "новий світ" детально ніхто не береться.

Як повідомляє Politeka.net, в ефірі Politeka Online історик і політичний аналітик Валерій Соловей розповів, що зміниться і з якими проблемами зіткнеться світ після пандемію (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, пандемія вірусу показала багатьом людям, що несподіваний виклик може "надломити світопорядок".

"У мене немає сумнівів, що світ повернеться до більш-менш стабільного життя в новому році. Коронавірус в 2020 рік оголив багато слабкостей світоустрою, одночасно з цим показав сильні сторони деяких держав. Але це нормально, адже несподіваний виклик завжди викликає хаос, хоча є країни, які змогли швидко і ефективно відповісти на виклики хаосу", - розповів він.

Тому експерт упевнений, що світоустрій, світопорядок і люди не зміниться після 2020 року. Тим часом ситуація зміниться в Росії і Німеччині, наприклад, РФ чекають проблеми.

"Людська природа залишиться такою ж, якою вона і була весь час. І ми, українці, швидше за все повернемося в кінці 2021 році до звичного проведення часу, спілкування, звичок. Залишилось трішки потерпіти. Росія тим часом буде слабшати в силу своїх внутрішніх причин і проблем, але буде розвиватися Німеччина", - зазначив аналітик.

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Як повідомляла Politeka, змучений вірусом українець попередив про незвичайні симптоми хвороби.

Також Politeka писала, що у жінки забрали кисень для іншого пацієнта і вона не вижила.