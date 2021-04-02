На практиці все буде не так, як в теорії

Глава політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко висловив свою думку про нову ініціативу президента - так звану нульову декларацію

Свою позицію з цього приводу Томенко висловив в інтерв'ю Politeka online.

Так, політик прогнозує, що в українських реаліях "нульова декларація" взагалі не буде працювати.

"Це казка, придумана групою людей, які вважають, що великала складова була тіньових та офшорних коштів, і тепер вони створили умови легалізації. Вона умовно нульова, тому що ви все рівно платите десь 5%, 8%... Тобто ви повинні показати гроші, завезти їх в українські банки або вкласти в облігації внутрішнього займу, або ще кудись проінвестувати... І тоді вам все пробачається, і ніхто не запитує, де ви їх взяли", - пояснив Томенко.

За словами Томенка, такий досвід мали безліч країн світу, і в теорії це працює, однак тільки в тому випадку, коли у підприємців є абсолютна довіра до влади і правоохоронних органів.

Він зазначив, що в сьогоднішніх реаліях українці не мають гарантії, що, показавши свої гроші, наступного дня до них не прийдуть співробітники СБУ.

"Я за те, щоб приймати. Але я не думаю, що буде черга", - наголосив він.

Томенко також зазначив, що з боку представників влади було б логічно першими вкласти свої гроші в українські банки, тим самим на власному прикладі продемонструвавши довіру до державних фінансових установ.

Нагадаємо, Томенко пояснив, чому децентралізація в Умані веде до закриття закладів освіти, культури та охорони здоров’я.

Раніше Politeka писала, що Микола Томенко заявив, що Росія має сама розбиратися зі своїм ставленням до нетрадиційного Чайковського.

Також Politeka повідомляла, що Томенко розповів про актуальні проблеми Конституційного суду України та про кадрову особливість.