У своєму блозі Історичні хроніки політолог Руслан Бізяєв розповів про вибір Гітлером стратегії бліцкригу на початку війни і про те, в чому полягала ця ідея.

«Навесні 1939 Гітлер остаточно визначився з майбутнім Німеччини -війна. 1939 - Польща, 1940-Франція і Британія, 1941-1942 - захоплення і контроль найбільш значущих колоній переможених, а потім США. Не раніше літа 1943, але і не пізніше 1946. Про СРСР ні слова. Ні приводу, ні причин, ні бажання "знести ради" у фюрера не було. Ось такого анти-більшовика виростили на свою голову англосакси. Висловлюючись сучасним сленгом-зрада цілковита. Однак хотіти мало», - розповів Бізяєв.

Політолог зазначив, що для будь-якої роботи потрібен відповідний інструмент, і «меч», який вручили Гітлеру німецькі стратеги - це бліцкриг. За його словами, вперше цей термін з'являється в журналі «Deutsche Wehr» в 1935 році в статті, яка розглядає перспективи виграшу війни державами, що не володіють достатньою сировинною базою. Наступного разу він з'являється в «Militdr-Wochenblatt» в 1938 році, проте до початку Другої світової війни це слово використовується рідко.

«В основі ідеї бліцкригу лежить використання маневру, а не знищення як головного способу досягти перемоги. Для цього проводяться операції при тісній взаємодії всіх родів військ. При цьому головний удар наносять танки за підтримки моторизованої піхоти, мобільної артилерії і авіації поля бою», - каже Бізяєв.

Він пояснив, що така тактика вимагає високої рухливості військ, спеціальної служби постачання, надійного зв'язку і децентралізовану структуру командування. Німецькі війська, які брали тактику бліцкригу, уникали прямих зіткнень, вважаючи за краще порушувати комунікації і оточувати війська противника, надаючи знищення котлів артилерії і авіації. Блокувати котли повинні були піхотні резерви, що не володіють мобільністю ударних частин, які тим часом рухалися далі.

«Ключовий момент - зробити самостійні танкові війська, відокремивши їх від піхоти. Це було безумовно новаторською для Європи ідеєю. В СРСР все це було відомо давним-давно, про що Начальник Разведупра РРКА Ф.Голіков довго і нудно розповідав на нараді своїм підлеглим в квітні 1941 року», - зазначив Бізяєв.

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