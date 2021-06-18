У своєму блозі «Історичні хроніки» політолог Руслан Бізяєв, як пише Politeka.net, розповів про велику звітну доповідь Сталіна 10 березня 1939 року на черговому 18-му з'їзді ВКП(б), якого з нетерпінням чекали в Вашингтоні, Лондоні, Берліні, Парижі та Токіо: всім було дуже цікаво, як оцінює правитель 1/6 частини планети Земля поточну міжнародну обстановку і які будуть його подальші можливі кроки.

Сталін у своїй доповіді заявив, що характерна риса нової імперіалістичної війни полягає в тому, що вона не стала ще загальною, світовою війною; війну ведуть держави-агресори, всіляко обмежуючи інтереси неагресивних держав, перш за все Англії, Франції, США, а останні задкують назад і відступають, даючи агресорам поступку за поступкою, розповів політолог. Крім цього, зазначає він, Сталін заявив, що на їхніх очах відбувався відкритий переділ світу і сфер впливу за рахунок інтересів неагресивних держав.

«Добре було у Сталіна з почуттям гумору. Він спеціально розділив обидва блоки на агресивні і не дуже. Ну, щоб потім між ними було легше «петляти». Військовий блок Німеччини і Італії проти інтересів Англії і Франції в Європі? Даруйте, який же це блок! «У нас» немає ніякого військового блоку. «У нас» усього-на-всього невинна «вісь Берлін - Рим», тобто певна геометрична формула щодо осі», - пояснив Бізяєв.

Так само працювало з військовим блоком Німеччини, Італії та Японії проти інтересів США, Англії і Франції на Далекому Сході, Сталін заявив, що «у них» всього-на-всього невинний «трикутник Берлін - Рим - Токіо», тобто маленьке захоплення геометрією, додав політолог.

«Отже - нова війна в світі вже почалася. Як сказали б зараз - війна гібридна. Там трохи воюємо, там трохи торгуємо. При цьому кожна зі сторін знову хотіли втягнути СРСР у війну до останнього російського солдата (Німецька і Британська). Сталін чудово розумів, хто і навіщо виростив німецьку вівчарку», - каже політолог.

Бізяєв вважає, що Сталін чудово знав, що ця собака гавкає на нього, але кусатися поки не буде – вона збирається кусати інших. Але він не врахував одного факту – британської агентури в найближчому колі Гітлера і вищому керівництві Абвера, додав політолог.

«Сталіну здавалося, що співвідношення його улюблених логіки намірів і логіки обставин на його стороні. Грає він. І всіх перехитрить. Але в 1942 році він зрозуміє, як він жорстоко помилявся. Грали ним. Як і фюрером, якого ця гра призвела прямо в могилу», - заявив Бізяєв.

Раніше Politeka повідомляла, що Бізяєв розповів про позиції переможених країн після Першої світової війни.

Він також заявив, що однією з причин початку Першої світової війни був обвал імперії.