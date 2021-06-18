В своем блоге «Исторические хроники» политолог Руслан Бизяев, как пишет Politeka.net, рассказал о большом отчетном докладе Сталина 10 марта 1939 года на очередном 18-м съезде ВКП(б), которого с нетерпением ждали в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Париже и Токио: всем было очень интересно, как оценивает правитель 1/6 части планеты Земля текущую международную обстановку, и каковы будут его дальнейшие возможные шаги.

Сталин в своем докладе заявил, что характерная черта новой империалистической войны состоит в том, что она не стала еще всеобщей, мировой войной; войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств, прежде всего Англии, Франции, США, а последние пятятся назад и отступают, давая агрессорам уступку за уступкой, рассказал политолог. Кроме этого, отмечает он, Сталин заявил, что на их глазах происходил открытый передел мира и сфер влияния за счет интересов неагрессивных государств.

«Хорошо было у Сталина с чувством юмора. Он специально разделил оба блока на агрессивные и не очень. Ну что бы потом между ними было легче «петлять». Военный блок Германии и Италии против интересов Англии и Франции в Европе? Помилуйте, какой же это блок! «У нас» нет никакого военного блока. «У нас» всего-навсего безобидная «ось Берлин — Рим», то есть некоторая геометрическая формула насчет оси», - объяснил Бизяев.

Так же работало с военным блоком Германии, Италии и Японии против интересов США, Англии и Франции на Дальнем Востоке, Сталин заявил, что «у них» всего-навсего безобидный «треугольник Берлин — Рим — Токио», то есть маленькое увлечение геометрией, добавил политолог.

«Итак — новая война в мире уже началась. Как сказали бы сейчас — война гибридная. Там чуть воюем, там чуть торгуем. При этом каждая из сторон опять хотели втянуть СССР в войну до последнего русского солдата (Германский и Британский). Сталин прекрасно понимал, кто и зачем вырастил немецкую овчарку», - говорит политолог.

Бизяев считает, что Сталин прекрасно знал, что эта собака лает на него, но кусаться пока не будет – она собирается кусать других. Но он не учел одного факта — британской агентуры в ближайшем кругу Гитлера и высшем руководстве Абвера, добавил политолог.

«Сталину казалось, что соотношение его любимых логики намерений и логики обстоятельств на его стороне. Играет он. И всех перехитрит. Но в 1942 году он поймет, как он жестоко ошибался. Играли им. Как и фюрером, которого эта игра привела прямиком в могилу», - заявил Бизяев.

Ранее Politeka сообщала, что Бизяев рассказал о позициях побежденных стран после Первой мировой войны.

Он также заявил, что одной из причин начала Первой мировой войны был обвал империи.