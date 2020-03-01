Топ-пропагандист Росії Володимир Соловйов видав нову маячну ідею про Україну

Так, він заявив, що Україна у 2014 році нібито хотіла закликати війська Німеччини на кордон з РФ. Він зазначив, що нібито такими діями Україна ледь не «розв'язала Третю світову війну».

Чергову маревну заяву він зробив в одному з випусків пропагандської російської передачі «Вечір з Володимиром Соловйовим».

Глашатай Кремля додав, що коли все це дізнався, то «тримав двома руками щелепу від подиву».

«Ви можете собі уявити, щоб почалось, якби чобіт німецького солдата опинився на землі Донбасу? Це було б таке, що собі уявити страшно! Реально це був б початок світової війни. Вистачило розуму», – відповів несамовитий пропагандист.

До всього іншого, Соловйов клятвено запевнив, що йому стало відомо нібито українські політики хочуть відправити на Донбас миротворців з Франції. А все це робиться так, щоб унеможливити мирні переговори.

Також раніше повідомлялося, що коли «Л/ДНР» будуть легалізовані й отримають автономію у складі України, то це дасть Росії можливість отримати всю її територію.

Таку думку висловив топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов, роз'яснюючи, як країна-агресор зможе скористатися підписанням Києвом «формули Штайнмайера».

Путінський топ-пропагандист запевнив своїх прихильників у тому, що проект «Новоросія» не закінчився, а тільки починається.

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