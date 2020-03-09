Одіозний російський політик Володимир Жириновський вразив черговою маразматичною заявою про Україну

Так, за його словами, він зібрався внести в нелегітимну Держдуми Росії новий законопроект, в якому закріпить неправильне вживання словосполучення «на Україні» замість «в Україні».

Як передає Politeka.net, ці мовні правила він також хоче застосувати до Киргизстану, адже там, як він вважає, перекручують російську мову. Маячну ідею він озвучив у своєму Telegram-каналі.

«Тисячу років ми говорили «Киргизія», але тепер раптом повинні відмовитися від норм російської мови і буквально вивертати гортань, щоб вимовляти назву цієї республіки по-киргизськи. І ми ж не говоримо «в Камчатці», «в Сахаліні», «в Кавказі», так навіщо робити виняток для України?» – зазначив скандальний Жириновський.

Крім того, він висловив думку, що такі ось переробки - перекручування російської мови і приниження російської культури. Цим він пояснив рішення його партії ЛДПР підготувати відповідний документ закону.