Також він назвав одну з проблем Донбасу через яку тисячі людей зникають

Якщо окуповані проросійськими терористами території Донбасу не зможуть отримати ніякої зовнішньої підтримки, то ніхто не зможе там вижити

Така гучна заява пролунала від ватажка бойовиків «ДНР» Олександра Ходаковського. Також він назвав одну з головних проблем так званої республіки.

«Відокремлено, поза або певної соціальної або економічної системи Донбас не виживе. Вже зараз ми спостерігаємо відтік фахівців і втрату висококваліфікованих кадрів. Причому це десятки тисяч осіб», - зазначив бойовик.

Крім того, він зазначив, що більшість людей з Донбасу відбувають на територію Росії, після того, як вони отримують російські паспорти.

Він згадав, що робітник, який працює на заводі в Алчевську, який підконтрольний самопроголошеній республіці, отримує близько 20 тисяч рублів (7 565 гривень прим. ред.), а в Росії йому пропонують в рази більше, через це він зривається і їде.

Разом з тим, Ходаковський зізнався, що вони безсилі і не можуть нічого зробити в даній ситуації.

«І ми нічого з цим зробити не можемо, тому що проти об'єктивної реальності, даної нам, не попреш», - висловився терорист.

Також раніше повідомлялося, що ватажок бойовиків Денис Пушилін вразив черговою заявою про Україну і «ДНР».

Ватажок терористичної «ДНР» Денис Пушилін заявив, що так звана «республіка» бажає запровадження особливого статусу для Донбасу. При цьому він озвучив ряд досить абсурдних для Києва пунктів.

Нагадаємо, українці скинулися захисниці "русского мира" на лікування.

Як повідомляла Politeka, экс-бойовик «ДНР» повернувся в Україну і розкрив всю правду про ОРДЛО.

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