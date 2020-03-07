Одіозний політик Росії Володимир Жириновський і топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнули вибухнули новими брехливими заявами про Україну

Вони придумали українських бандерівців-карателів, які нібито напали і знищили їх численних предків.

Неадекватні представники РФ поділилися своїми божевільними фантазіями в одному з ефірів пропагандської передачі «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим», яку транслюють на каналі Росія 1.

Першим свій наклеп на адресу українців озвучив депутат нелегітимної Держдуми Жириновський. Крім того, він назвав українців більшим злом, ніж навіть Гітлер.

«А мого дідуся, бабусю вбивали звичайні прості українські націоналісти! А командував старший лейтенант Юст! І це що Гітлер, чи що?!» – кричав божевільний російський політик, який не в перший раз робить такі дивні заяви.