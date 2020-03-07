Одіозний політик Росії Володимир Жириновський і топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вибухнули вибухнули новими брехливими заявами про Україну
Вони придумали українських бандерівців-карателів, які нібито напали і знищили їх численних предків.
Неадекватні представники РФ поділилися своїми божевільними фантазіями в одному з ефірів пропагандської передачі «Недільний вечір з Володимиром Соловйовим», яку транслюють на каналі Росія 1.
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Першим свій наклеп на адресу українців озвучив депутат нелегітимної Держдуми Жириновський. Крім того, він назвав українців більшим злом, ніж навіть Гітлер.
«А мого дідуся, бабусю вбивали звичайні прості українські націоналісти! А командував старший лейтенант Юст! І це що Гітлер, чи що?!» – кричав божевільний російський політик, який не в перший раз робить такі дивні заяви.
Соловйов, почувши заяву політика, тут же вирішив підіграти і почав з ходу складати моторошні історії. Зокрема, він розповів подробиці про страшні муки, які нібито вчинили над його родиною українські націоналісти.
«Моїх шістьох живими поховали, закопали, бандерівські покидьки! Тому все, що відбувається зараз в Україні, для мене дуже особиста історія», – резюмував топ-пропагандист викрикуючи божевільні заяви.
Також раніше повідомлялося, що поведінка президента України Володимира Зеленського обурило Володимира Соловйова.
За його словами, президента України не можна вважати нормальним оскільки він виступає перед публікою, не поголившись.
Крім того, він досі так і не зміг зрозуміти, в чому полягає його основна роль після обрання главою держави.
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