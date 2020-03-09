Відгомон розпаду Радянського Союзу все ще відчувається навіть на території Російської Федерації

Радянський Союз розпався не до кінця, тому, щось все ще має статися в Російській Федерації

Таку думку висловив політолог Олександр Морозов під час спілкування з журналістами видання Главред.

За його словами, поцесс розвалу ще не завершений, а наслідком його в той же самий час стали величезні конфлікти, які почали відбуватися на пострадянському просторі.

Так склалося, що в повній мірі все це відноситься до самої ситуації з Кримом і Донбасом.

Експерт вважає, що для Російської Федерації анексія Криму насправді також означає, що вони втратили частину свого суверенітету. Адже в такому випадку абсолютно немає ніякого значення, якщо країна втрачає свої території або ж навпаки незаконно починає захоплення частини чужої території.

Політолог зазначає, що захоплення чужих земель в першу чергу означає порушення меж.

«Відповідно, ваші власні кордони теж ставляться під питання», - відзначає Олександр Морозов.

На його думку, історичний процес розпаду Радянського Союзу триватиме ще років 20-30, і з Росією теж щось станеться.

Разом з тим політолог зазначив, що поки явних ознак розпаду немає. Адже політичні еліти і раніше прагнуть до центру влади.