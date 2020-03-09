Радянський Союз розпався не до кінця, тому, щось все ще має статися в Російській Федерації
Таку думку висловив політолог Олександр Морозов під час спілкування з журналістами видання Главред.
За його словами, поцесс розвалу ще не завершений, а наслідком його в той же самий час стали величезні конфлікти, які почали відбуватися на пострадянському просторі.
Так склалося, що в повній мірі все це відноситься до самої ситуації з Кримом і Донбасом.
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Експерт вважає, що для Російської Федерації анексія Криму насправді також означає, що вони втратили частину свого суверенітету. Адже в такому випадку абсолютно немає ніякого значення, якщо країна втрачає свої території або ж навпаки незаконно починає захоплення частини чужої території.
Політолог зазначає, що захоплення чужих земель в першу чергу означає порушення меж.
«Відповідно, ваші власні кордони теж ставляться під питання», - відзначає Олександр Морозов.
На його думку, історичний процес розпаду Радянського Союзу триватиме ще років 20-30, і з Росією теж щось станеться.
Разом з тим політолог зазначив, що поки явних ознак розпаду немає. Адже політичні еліти і раніше прагнуть до центру влади.
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