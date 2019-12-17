Конституційний суд виніс рішення щодо можливого скорочення кількості нардепів
Про це пише РБК-Україна, посилаючись на власні джерела в КСУ.
Повідомляється, що Конституційний суд розглянув законопроект про зменшення кількості народних депутатів Верховної Ради.
За словами високопоставленого джерела, Феміда визнала законопроект, що передбачає скорочення нардепів з 450 до 300, конституційним.
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Це рішення нібито було прийнято вчора, 16 грудня. А офіційно про це буде оголошено вже 17 грудня.
"Законопроект про зменшення кількості депутатів Верховної ради з 450 до 300 осіб визнано конституційним", - підкреслив інсайдер в КСУ.
Як відомо, законопроект №1017 за зменшення конституційного складу парламенту і закріпленню пропорційної виборчої системи був внесений главою держави Володимиром Зеленським ще 29 серпня 2019 року.
Цей документ, який передбачає скорочення кількості депутатів з 450 до 300, був визначений як невідкладний, після чого його скерували на розгляд у Конституційний суд.
Раніше ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський вирішив переписати Конституцію. Президент вніс у Верховну Раду законопроект, який передбачає зміну одразу декількох статей.
Йдеться про статті Конституції України 118-120, 132, 133, 140-144, які стосуються процесу децентралізації. У документі нічого не говориться про надання окупованих російськими військами спецстатусу.
У законопроекті прописано, що представляти державу в областях, округах та місті Києві будуть призначені з подачі уряду префекти. Термін роботи такого префекта обмежений трьома роками.
Префекти будуть мати право зупинити будь-яке рішення місцевих рад, якщо воно суперечитиме Конституції.
В такому разі глава держави може зупинити повноваження голови місцевої ради і подати заяву в КСУ, який повинен у семиденний строк винести свій вердикт.
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