Стало відомо, хто з нормандських лідерів чинив найбільший тиск на президента Володимира Зеленського

Такий інформацій поділився журналіст Олександр Мартиненко, який був свідком зустрічі у Франції, пишуть Факти

Він зазначив, що українська делегація поверталася з саміту з полегшенням, тому що вперше Зеленському довелося опинитися за столом з «монстрами міжнародної політики».

Мартиненко стверджує, що під час переговорів на Зеленського чинився тиск не тільки з боку глави Кремля Володимира Путіна, але і німецького канцлера Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона.

«Щодо співвідношення сил «три плюс один», хочу поділитися промовистою фотографією, багато чого означає. На знімку можна побачити, як три лідери країн уважно вивчають документи, а на задньому плані стоять Путін з Пєсковим», — поділився він.

Журналіст підкреслив, що сторона тиснула на Зеленського сильніше, інші трохи слабкіше.

«Це пов'язано, насамперед, з тим, що і канцлер Німеччини і президент Франції, хоча вони й знали про позиції Зеленського від своїх дипломатів, вірили, що у нього дуже велике поле можливостей, у зв'язку з чим він зможе відмовитися від того, що було задекларовано раніше, і буде більш поступливим», — зазначає Мартиненко.

Раніше ми писали, Володимир Путін обговорив підсумки саміту в нормандському форматі з Ангелою Меркель.

Як стало відомо, 16 грудня канцлер Німеччини зателефонувала російському президентові. У прес-службі Кремля розповіли, що головною темою їхньої розмови стали пройшли минулого тижня переговори в нормандському форматі.

«Дана позитивна оцінка підсумків пройшов у Парижі 9 грудня саміту в "нормандському форматі", на якому були узгоджені деякі кроки по реалізації мінського Комплексу заходів, що є безальтернативною основою врегулювання на Південному Сході України», - наголошується в повідомленні.

Крім того, відомо, що політики обговорювали «актуальні для забезпечення енергобезпеки країн Євросоюзу питання співпраці в газовій галузі, зокрема в контексті перспектив транзиту російського природного газу через територію України після 1 січня 2020 року та здійснення проекту "Північний потік-2».

Нагадаємо, Меркель почала благати про допомогу, з'явилося термінове звернення.

Як повідомляла Politeka, Макрон принизив Путіна під час його зустрічі з Зеленським.

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